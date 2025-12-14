توروب: أنا رجل طموح جدًا واحب أكون تحت ضغط..وأعرف قيمة الأهلي وأنه يريد الفوز دائمًا

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تصريحات يس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وقال يس توروب:"

كان حجم النادي الأهلي وفرص الفوز بالألقاب سبب موافقتي، أنا رجل طموح جدًا، وأحب أن أكون تحت ضغط، وأعرف قيمة الأهلي، وأنه يريد الفوز دائمًا، وهذا يتوافق مع طموحي".



كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن موافقة الأهلي علي منح يس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إجازة.

الأهلي يوافق علي أجازة بس توروب

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يس توروب حصل على موافقة من الأهلي لاستغلال فترة التوقف وقضاء 5 أيام إجازة في الدنمارك بعد مباراة الجيش الملكي".

منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي

واستنكرت منصة إعلامية شهير ما حدث بمباراة الاهلي والجيش الملكي خلال منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.