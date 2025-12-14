قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الجمارك: التسهيلات الجمركية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدفع حركة التجارة
عقبات مالية وفنية.. صفقات سوبر تعاند الأهلي في الميركاتو الشتوي
تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل وأسماء
باستثمارات 100مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع متكامل للغزل والملابس بالقنطرة
اليوم.. اختتام منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات WBLA 2025
بيان هام ..القابضة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء
تصل لـ1000 جنيه شهريًا .. بعد انتهاء لجان الحصر ما مصير فروق الإيجارات القديمة؟|تفاصيل
خلال دقائق.. كيفية استخراج كارت غاز بدل فاقد أو تالف بدون فقد الرصيد
بعد تثبيت الفائدة.. رسوم التحويل وحدود السحب على «إنستاباي»
القابضة تكشف حقيقة تغيير عدادات الكهرباء وتحميل المواطن 12 ألف جنيه
وفاة نبيل الغول.. موعد الجنازة ومكان العزاء
نجوم الدوري المصري تحت رادار وكالات التسويق | أسماء مفاجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القابضة تكشف حقيقة تغيير عدادات الكهرباء وتحميل المواطن 12 ألف جنيه

عداد الكهرباء مسبوق الدفع
عداد الكهرباء مسبوق الدفع
وفاء نور الدين

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية فيس بوك بيان توضيحي حول ما أثارته  إحدى السيدات بنشر مقطع فيديو تدّعي خلاله تغيير عدادات الكهرباء ،وتحميل المواطن تكلفة ١٢ ألف جنيه، وعدم قدرتها على شحن كارت العداد مسبوق الدفع من خلال فورى 

 توضح الشركة القابضة لكهرباء مصر أن ما أُثير حول تغيير العدادات وتحميل المواطن تكلفة ١٢ ألف جنيه كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ولا توجد أي قرارات أو إجراءات بهذا الشأن.

طرق التواصل بالشركة القابضة


تؤكد الشركة حرصها الكامل على الرد على جميع استفسارات وشكاوى المواطنين من خلال القنوات الرسمية، وتشمل:
·  الخط الساخن ١٢١
· الصفحات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على مواقع التواصل الاجتماعي
·   تطبيق طوارئ الكهرباء
وتهيب الشركة بالمواطنين تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.

 

شحن كارت عداد الكهرباء

 أما فيما يخص شحن كروت الكهرباء
تتعاقد الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال شركات توزيع الكهرباء، مع عدد كبير من شركات ومنافذ الشحن الإلكتروني، من بينها:
· شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية، والتي تضم أكثر من ١٥ جهة شحن (مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – خدماتي – ضامن - وغيرها)، بإجمالي يزيد عن ٢٨٠ ألف نقطة شحن على مستوى الجمهورية.
· شركة فوري دهب، بما يزيد عن ٨٠ ألف نقطة شحن موزعة على جميع أنحاء الجمهورية.
· عدد من التطبيقات الإلكترونية المتاحة، مثل( My Fawry- سهل – وغيرها).
كما يتوافر أيضًا أكثر من ١٠٠٠ مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

