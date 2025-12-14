القابضة تكشف حقيقة تغيير عدادات الكهرباء وتحميل المواطن 12 ألف جنيه

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية فيس بوك بيان توضيحي حول ما أثارته إحدى السيدات بنشر مقطع فيديو تدّعي خلاله تغيير عدادات الكهرباء ،وتحميل المواطن تكلفة ١٢ ألف جنيه، وعدم قدرتها على شحن كارت العداد مسبوق الدفع من خلال فورى

توضح الشركة القابضة لكهرباء مصر أن ما أُثير حول تغيير العدادات وتحميل المواطن تكلفة ١٢ ألف جنيه كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ولا توجد أي قرارات أو إجراءات بهذا الشأن.

طرق التواصل بالشركة القابضة



تؤكد الشركة حرصها الكامل على الرد على جميع استفسارات وشكاوى المواطنين من خلال القنوات الرسمية، وتشمل:

· الخط الساخن ١٢١

· الصفحات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على مواقع التواصل الاجتماعي

· تطبيق طوارئ الكهرباء

وتهيب الشركة بالمواطنين تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.

شحن كارت عداد الكهرباء

أما فيما يخص شحن كروت الكهرباء

تتعاقد الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال شركات توزيع الكهرباء، مع عدد كبير من شركات ومنافذ الشحن الإلكتروني، من بينها:

· شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية، والتي تضم أكثر من ١٥ جهة شحن (مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – خدماتي – ضامن - وغيرها)، بإجمالي يزيد عن ٢٨٠ ألف نقطة شحن على مستوى الجمهورية.

· شركة فوري دهب، بما يزيد عن ٨٠ ألف نقطة شحن موزعة على جميع أنحاء الجمهورية.

· عدد من التطبيقات الإلكترونية المتاحة، مثل( My Fawry- سهل – وغيرها).

كما يتوافر أيضًا أكثر من ١٠٠٠ مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.