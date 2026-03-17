ملعبان مرشحان.. إسبانيا تحدد خياراتها لمواجهة مصر الودية

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدرس اختيار ملعب مناسب لاستضافة المواجهة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب إسبانيا يوم 31 مارس الجاري، ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة SPORT، يُعد ملعب «كورنيلا إل برات» معقل نادي إسبانيول أحد أبرز الخيارات المطروحة، لما يتمتع به من سعة جماهيرية وموقع قريب من مدينة برشلونة، إلى جانب ذكريات إيجابية للمنتخب الإسباني عليه.

في المقابل، أشارت صحيفة Estadio Deportivo إلى وجود مفاوضات مع نادي فياريال لاستضافة اللقاء على ملعب «لا سيراميكا»، الذي يتميز بقربه من العاصمة مدريد، ما يجعله خيارًا مناسبًا من الناحية اللوجستية.

ومن جانبه، وافق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على خوض المباراة، في وقت يواصل فيه الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء ترتيبات السفر، خاصة بعد اعتذار قطر عن استضافة الدورة الودية التي كانت مقررة في مارس.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر مواجهة أخرى أمام منتخب السعودية يوم 27 مارس في جدة، قبل التوجه إلى إسبانيا لخوض اللقاء المرتقب.