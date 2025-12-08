علاقة تيكيت الملابس بفاتورة الكهرباء وشحن العداد

نشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر بعض النصائح للمواطنين من أجل الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، مشيرة إلى أنه حتى تيكيت الملابس، له علاقة بتوفير الاستهلاك وتقليل فاتورة الكهرباء ورصيد العداد.

تأثير تيكيت الملابس على فاتورة الكهرباء

أوضحت القابضة للكهرباء أن الملصقات الموجودة على الملابس ربما تمنعك في أوقات كثيرة من ارتدائها بشكل مريح، فيلجأ أغلبنا بقطعها ببساطة دون أن ندرى ما الغرض الحقيقي منها.

وتابعت أن تيكيت الملابس من الممكن أن يؤثر بشكل مباشر على فاتورة الكهرباء وشحن العداد



كل قطعة ملابس لها درجة حرارة معينة لغسلها ، ولو درجة حرارة الغسالة زادت عنها، ستؤذى الملابس ويسحب سخان الغسالة كهرباء أكتر.



كي الملابس

تختلف درجة الحرارة المطلوبة لكى الملابس باختلاف أنواع القماش المصنوع منها الملابس، فكلما زادت درجة حرارة المكواة تسحب كهرباء أكتر والملابس ستتعرض للتلف أسرع.

سريعة التجفيف

يمكن توفير فاتورة الكهرباء بعدم استخدام المجفف والمكواة والحفاظ عليها لو كانت Dry Flat، لإنك ستحتاج فقط لفرد قطعة الملابس وتكون جاهزة لإرتدائها دون استعمال المجفف.

كما قدمت الشركة القابضة للكهرباء عدة نصائح لاستخدام الأجهزة الكهربائية ومنها الثلاجة لكى توفر فى فاتورة الكهرباء.

1- اختر الانواع التي تحتوي على مؤشرات جيدة لكفاءة الطاقة، (A) هتكون مثالية

2- حاول تقليل فتح وقفل باب التلاجة ، لكى تحافظ على الهواء البارد الموجود و تحافظ على عمر الاطعمة الموجودة.

3-تأكد أن المطاط (الكاسكيت) سليم ويغلق جيدا ، واستعمل قطعة اسفنج مبلولة بماء دافئ مع صابون سائل.

4- التهوية مطلوبة، ووجود مسافة بين ظهر الثلاجة .

5- حاول تنظيف الثلج أولا بأول لانه يكون سبب في زيادة استهلاك الكهرباء بسبب عمل الماتور بشكل متكرر.



6- لا تخزن الاكل وهو ساخن في التلاجة وانتظر لكى يبرد حتى لاتستهلك طاقة اكتر في التبريد.

7- لاتضع على رفوف التلاجة الداخلية ازاز او بلاستيك، لأن ذلك من الممكن أن يؤثر على طريقة دوران الهواء البارد.



8- تراكم التراب على المكثّف (كوندينسر) يزيد الاستهلاك من الكهرباء، باستخدام مكنسة كهربائية أو فرشاة خشنة حاول رفع التراب وتأكّد من فصل الكهرباء عن التلاجة قبل ذلك.