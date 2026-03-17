بروتوكول تعاون بين بنك التعمير والإسكان ومستشفى الناس

أحمد عبد القوى

وقّع بنك التعمير والإسكان بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفى، والمساهمة في تقليل قوائم الانتظار، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال والمرضى من الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في توفير فرص رعاية صحية وحياة متكافئة للجميع في إطار التزام بنك التعمير والإسكان بدوره المجتمعي، وتفعيلًا لاستراتيجيته في مجال المسئولية المجتمعية، التي تضع دعم قطاع الرعاية الصحية على رأس أولوياته.

وقدّم البنك الدعم لتجهيز وحدة غرف إقامة الأطفال بعدد 3 غرف داخل الوحدة الجديدة بالمستشفى، إلى جانب المساهمة في التكفّل بعلاج 23 حالة من مرضى القلب أو الجهاز الهضمي المدرجين على قوائم الانتظار، ممن تتطلب حالتهم تدخلًا جراحيًا أو إجراء قسطرة أو منظارًا، وذلك بإجمالي مساهمات من البنك تصل إلى 11.4 مليون جنيه.

وقَّع البروتوكول كلٌّ من حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وأيمن عباس، أمين صندوق مستشفى الناس. وشهد مراسم التوقيع جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة بالبنك، إلى جانب عدد من قيادات بنك التعمير والإسكان ومستشفى الناس.

وأعرب غانم، عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمستمر مع مستشفى الناس، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لشراكة ممتدة بين الجانبين، حيث سبق للبنك المساهمة في تمويل تجهيز غرفة العمليات بالمستشفى، فضلًا عن تقديم الدعم للاستثمار في الكوادر البشرية من خلال تدريب 150 من طاقم العمل بالمستشفى، بما يسهم في تعزيز كفاءة الكوادر الطبية وضمان تقديم خدمة صحية متكاملة.

وأشاد غانم بالدور الريادي والجهود المتواصلة التي تقوم بها مستشفى الناس في تقديم خدمات طبية مجانية عالية الجودة في تخصصات أمراض وجراحات القلب والجهاز الهضمي، مستهدفة الفئات الأكثر احتياجًا من مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية.

وأشار غانم إلى أهمية تجهيز وحدة غرف إقامة الأطفال داخل مستشفى الناس، باعتبارها أحد المكونات الأساسية لدعم البنية التحتية العلاجية بالمستشفى وتعزيز قدرتها على استيعاب عدد أكبر من الأطفال المرضى، بما يسهم في توفير بيئة علاجية متكاملة تضمن أعلى درجات الراحة والأمان للأطفال ومرافقيهم. كما أكد أن المساهمة في التكفّل بعدد من الحالات المدرجة على قوائم الانتظار تمثل امتدادًا لالتزام البنك بدعم التدخلات الطبية العاجلة التي تمس حياة المرضى بشكل مباشر، معربًا عن اعتزاز مصرفه بدعم في هذا المشروع الإنساني الذي يسهم في تقليل فترات الانتظار وتمكين المستشفى من مواصلة تقديم خدمات طبية مجانية وفق أعلى معايير الجودة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح غانم أن مساهمة بنك التعمير والإسكان في دعم مستشفى الناس تأتي في إطار إيمان البنك العميق بأهمية دعم قطاع الرعاية الصحية، والذي يمثل حجر الأساس في أنشطة البنك المجتمعية ضمن استراتيجيته الجديدة (2025–2030)، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في تمكين المجتمع من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن من أهم القيم التي يحرص البنك على ترسيخها أن يكون عضوًا فعالًا ومسئولًا في المجتمع، يسهم في إحداث تأثير إيجابي ومستدام من خلال المشاركة في المبادرات التنموية التي تعزز تكافؤ الفرص وترسّخ مبادئ العدالة والمساواة، بما يتماشى مع أهداف ورؤية مصر 2030. 

وأكد غانم أن المسئولية المجتمعية ستظل عنصرًا جوهريًا في هوية بنك التعمير والإسكان، مشيرًا إلى تبني البنك رؤية متكاملة تمزج بين تحقيق النجاح المالي وإحداث أثر اجتماعي ملموس ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات.

