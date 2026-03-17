سكرتير المجمع المقدس يهنئ محافظ أسيوط بعيد الفطر المبارك

قدم صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى معالي اللواء الوزير محمد علوان، محافظ أسيوط.

وجاءت التهنئة خلال زيارة رسمية، حيث أعرب نيافته عن خالص تهانيه بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا للمحافظ دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، ولمحافظة أسيوط المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الأنبا يوأنس خلال اللقاء على عمق الروابط التي تجمع أبناء الوطن، وأهمية استمرار التعاون بين القيادات الدينية والتنفيذية بما يخدم المجتمع ويعزز روح المحبة والوحدة الوطنية.