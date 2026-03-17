آيات إبراهيم: تكريمي من انتصار السيسي شرف كبير.. وحلمي ذهبية أولمبياد 2028

كشفت البطلة المصرية آيات إبراهيم أن تكريمها من السيدة انتصار السيسي خلال اليوم العالمي للمرأة يمثل شرفًا كبيرًا وفرحة لا توصف، مؤكدة أن هذه اللحظة كانت تتويجًا لرحلة طويلة من التحدي والكفاح.

رحلة بدأت بالصدفة

جاءت بداية آيات إبراهيم في عالم الرياضة بشكل غير متوقع خلال المرحلة الثانوية، بعدما شجعها أحد الأشخاص على خوض التجربة، رغم أن عائلتها لم يكن لديها أي خلفية رياضية، بل واجهت في البداية رفضًا لفكرة ممارسة الرياضة.

تحديات الأسرة والسفر

أوضحت بطلة التجديف أن طريقها لم يكن سهلًا، حيث واجهت صعوبات عديدة، أبرزها رفض الأسرة في البداية، إلى جانب مشكلات السفر والتدريب، لكنها تمسكت بحلمها وأصرت على الاستمرار حتى أثبتت نفسها.

من مركز شباب إلى البطولات

بدأت مسيرتها من أحد مراكز الشباب، ثم انتقلت إلى نادٍ في إمبابة، وشاركت في بطولات الجمهورية والكأس، ونجحت في تحقيق عدد من الميداليات الذهبية، ما ساعدها على بناء اسمها في رياضة التجديف.

تنوع رياضي قبل التألق

لم تقتصر تجربة آيات إبراهيم على التجديف فقط، بل مارست ألعابًا أخرى مثل كرة اليد وكرة السلة وألعاب القوى، وحققت بطولات في كرة اليد، قبل أن تستقر على التجديف وتسعى للاحتراف فيه.

أكدت أن ممارسة الرياضة ساهمت في تغيير شخصيتها، حيث منحتها الثقة بالنفس، وعززت روحها الاجتماعية، إلى جانب تنمية روح التحدي والإصرار.

حلم الأولمبياد 2028

اختتمت حديثها بالتأكيد على أن هدفها الأكبر هو تحقيق ميدالية ذهبية في أولمبياد 2028، مشيرة إلى أنها تعمل بكل جهد للوصول إلى هذا الحلم ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.