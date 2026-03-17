قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بعيد الفطر
إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله
إيران تستهدف مراكز التكنولوجيا السيبرانية وتصنيع الأسلحة التابعة للشرطة الإسرائيلية
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالشرقية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه بغارة إسرائيلية استهدفت 5 عسكريين
الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ 158 من «زاد العزة» لأهلنا في غزة
اليوم.. محكمة جنايات المحلة تنطق بالحكم على قاتل نجل صاحب مطعم مأكولات بحرية
قرار عاجل.. إلغاء إجازات عمال النظافة والحدائق بمحافظة القاهرة.. اعرف السبب
وزير الصحة يبحث مع نظيره الروسي الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية للكليات الطبية الروسية
إعلام الاحتلال ينشر صورة جديدة لنتنياهو بعد تداول أخبار مصرعه في استهداف إيراني
في طريقها للشرق الأوسط.. سفينة حربية أمريكية تصل قبالة سنغافورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

آيات إبراهيم: تكريمي من انتصار السيسي شرف كبير.. وحلمي ذهبية أولمبياد 2028

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت البطلة المصرية آيات إبراهيم أن تكريمها من السيدة انتصار السيسي خلال اليوم العالمي للمرأة يمثل شرفًا كبيرًا وفرحة لا توصف، مؤكدة أن هذه اللحظة كانت تتويجًا لرحلة طويلة من التحدي والكفاح.

رحلة بدأت بالصدفة

جاءت بداية آيات إبراهيم في عالم الرياضة بشكل غير متوقع خلال المرحلة الثانوية، بعدما شجعها أحد الأشخاص على خوض التجربة، رغم أن عائلتها لم يكن لديها أي خلفية رياضية، بل واجهت في البداية رفضًا لفكرة ممارسة الرياضة.

تحديات الأسرة والسفر

أوضحت بطلة التجديف أن طريقها لم يكن سهلًا، حيث واجهت صعوبات عديدة، أبرزها رفض الأسرة في البداية، إلى جانب مشكلات السفر والتدريب، لكنها تمسكت بحلمها وأصرت على الاستمرار حتى أثبتت نفسها.

من مركز شباب إلى البطولات

بدأت مسيرتها من أحد مراكز الشباب، ثم انتقلت إلى نادٍ في إمبابة، وشاركت في بطولات الجمهورية والكأس، ونجحت في تحقيق عدد من الميداليات الذهبية، ما ساعدها على بناء اسمها في رياضة التجديف.

تنوع رياضي قبل التألق

لم تقتصر تجربة آيات إبراهيم على التجديف فقط، بل مارست ألعابًا أخرى مثل كرة اليد وكرة السلة وألعاب القوى، وحققت بطولات في كرة اليد، قبل أن تستقر على التجديف وتسعى للاحتراف فيه.
أكدت أن ممارسة الرياضة ساهمت في تغيير شخصيتها، حيث منحتها الثقة بالنفس، وعززت روحها الاجتماعية، إلى جانب تنمية روح التحدي والإصرار.

حلم الأولمبياد 2028

اختتمت حديثها بالتأكيد على أن هدفها الأكبر هو تحقيق ميدالية ذهبية في أولمبياد 2028، مشيرة إلى أنها تعمل بكل جهد للوصول إلى هذا الحلم ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

البطلة المصرية آيات إبراهيم السيدة انتصار السيسي يوم العالمي للمرأة

