الأنبا يوأنس يهنئ نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بعيد الفطر المبارك

قام نيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بزيارة تهنئة إلى الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

روح المحبة والتعاون

وخلال اللقاء، قدّم نيافته التهنئة بهذه المناسبة، متمنيًا دوام التقدم والازدهار لمؤسسات الدولة، ومؤكدًا عمق العلاقات الطيبة وروح المحبة والتعاون التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية في تعزيز قيم التعايش والتكامل المجتمعي.

من جانبه، أعرب نائب رئيس جامعة الأزهر عن تقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بروح الود والتواصل التي تعكس قوة النسيج الوطني ووحدة الصف بين جميع أبناء مصر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادات الدينية على تقديم التهنئة بالمناسبات الدينية، وتعزيز جسور التواصل والتعاون المشترك بما يخدم المجتمع ويعزز قيم التسامح والمحبة.