نجوم الدوري المصري تحت رادار وكالات التسويق | أسماء مفاجأة
تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل وأسماء
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
محافظات

اليوم.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق وقرى بـ 5 مراكز في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بقطاع وسط البحيرة، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق وقرى، بمراكز دمنهور وإيتاي البارود وشبراخيت والرحمانية والدلنجات، صباح اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي بمركز دمنهور عن شارع المعهد الديني، شارع محمود منصور، عزبة الدفراوي، منطقة الكورنيش من بداية كوبري فلاقة حتى مسجد الصحابة، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى دنشال، الزمارنة، قرقر، حسن محمود، أبو الفضل، ناصر، السواحين، البشبيشي، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، سليمان عبادة، كعبار، حفص المحطة، حبيش البحرية، حبيش القبلية، المسيري والشريف، عبدالعال، مصباح، مخيون، هلال والفقي، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي بمركز الرحمانية عن قرى: محلة داود وكفر سعد الكوم والهوانم، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، وفصل التيار الكهربائي بمركز شبراخيت عن قرى كفر السابي، القرادحي، أبو درة، محلة نصر، العريان ولطفي، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وفصل التيار الكهربائي بمركز إيتاي البارود عن قرى: الدرميلة، صفط الحرية، جنبواي، أبو كشار، وذلك من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الثانية ظهرًا، الضهرية وتوابعها، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي بمركز الدلنجات عن منطقة بلتاجي، الدهان، منطقة إيتاي، منطقة الشريف، وذلك من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، مؤسسة البستان، محمد نجيب، الخوالقة، منطقة أبو ربعة، وذلك من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

البحيرة محافظة البحيرة فصل العواميد قطع الكهرباء

