اليوم.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق وقرى بـ 5 مراكز في البحيرة

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بقطاع وسط البحيرة، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق وقرى، بمراكز دمنهور وإيتاي البارود وشبراخيت والرحمانية والدلنجات، صباح اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي بمركز دمنهور عن شارع المعهد الديني، شارع محمود منصور، عزبة الدفراوي، منطقة الكورنيش من بداية كوبري فلاقة حتى مسجد الصحابة، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى دنشال، الزمارنة، قرقر، حسن محمود، أبو الفضل، ناصر، السواحين، البشبيشي، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، سليمان عبادة، كعبار، حفص المحطة، حبيش البحرية، حبيش القبلية، المسيري والشريف، عبدالعال، مصباح، مخيون، هلال والفقي، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي بمركز الرحمانية عن قرى: محلة داود وكفر سعد الكوم والهوانم، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، وفصل التيار الكهربائي بمركز شبراخيت عن قرى كفر السابي، القرادحي، أبو درة، محلة نصر، العريان ولطفي، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وفصل التيار الكهربائي بمركز إيتاي البارود عن قرى: الدرميلة، صفط الحرية، جنبواي، أبو كشار، وذلك من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الثانية ظهرًا، الضهرية وتوابعها، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي بمركز الدلنجات عن منطقة بلتاجي، الدهان، منطقة إيتاي، منطقة الشريف، وذلك من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، مؤسسة البستان، محمد نجيب، الخوالقة، منطقة أبو ربعة، وذلك من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.