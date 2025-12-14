نجوم الدوري المصري تحت رادار وكالات التسويق | أسماء مفاجأة

بات ناشئين النادي الأهلي على رادار الأندية الإسبانية في سابقة لم تحدث من قبل في الكرة المصرية، ودليل على متلاك مصر عدد من المواهب المميزة والمتوقع تألقها في المستقبل.

ودخل حمزة عبدالكريم مهاجم شباب الأهلي في مفاوضات مع برشلونة الإسباني استعدادا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعتبر تواجد لاعب مصري في صفوف واحد من أفضل الأندية في العالم سابقة تاريخية وسط توقعات بتألقه في المستقبل.

وتفاجئ الجمهور المصري بوصول عرض إسباني جديد لـ مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي للتواجد مع فريق جيرونا الإسباني.

بجانب وصول عرض فرنسي أيضا لـ محمد عبدالله جناح الأهلي الشاب خلال الميركاتو الصيفي الماضي وكان عرضا بالحصول على اللاعب بشكل مجاني على سبيل الإعارة وهو مارفضه الأهلي.

سر العروض الأوروبية لنجوم الدوري

لكن مع ازدياد ظاهرة مفاوضات اللاعبين الشباب مع أندية عالمية كان وراءه سر اتبعه محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي الشاب في البداية قبل خروجه للاحتراف في نيس الفرنسي.

وتبعه باقي اللاعبين وهو تغيير وكالات التسويق المحلية بأخرى على المستوى العالمي مما يمنحهم فرصة الظهور في أسواق أوروبية مختلفه على أمل تكرار مسيرة محمد صلاح.

وانضم حمزة عبدالكريم لوكالة CAA Base Ltd وهي نفس الوكالة المسؤولة لاعبين مميزين في أوروبا مثل كول بالمر وإيزي وريتشارليسون نجوم أوروبا.

بجانب انضمام مصطفى شوبير لـ CAA Stellar وهي أيضا تمتلك حقوق التسويق لكوناتي وايت نوري وجريليش وعمر مرموش.



وبالتالي مع انضمام اللاعبين لوكلات تسويق أوروبية فتح الطريق أمام إمكانية انضمامهم لفرق مميز في الدوريات الأوروبية.