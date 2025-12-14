«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خلال مقطع فيديو أول صورة للمتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار في مدينة سيدني الأسترالية، تحديدًا على شاطئ بوندي، أثناء احتفالات عيد الحانوكا اليهودي.

تغطية الحادثة والملابسات

أوضح كريم حاتم، مقدم التغطية الإخبارية بالقناة، أن الصورة التقطت للمتهم أثناء وقوع الحادث، الذي تسبب في حالة من الهلع والخوف بين المشاركين في الاحتفال، فيما تتواصل السلطات الأسترالية التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة وملاحقة المسؤولين عنها.

ردود الفعل والإجراءات الأمنية

تتابع الشرطة الأسترالية الوضع عن كثب، مع تكثيف الإجراءات الأمنية في محيط موقع الحادث، في محاولة لضمان سلامة المواطنين ومنع أي تهديدات محتملة في أعقاب هذه الواقعة الصادمة.