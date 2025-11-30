انفجار قوي في مصنع لمعالجة النفايات يهز مدينة سيدني

حدث انفجار قوي في مصنع لمعالجة النفايات، هز مدينة سيدني الأسترالية، حيث واندلع حريق هائل في المكان و حدثت به عدت انفجارات متتالية، مما أثار ذعر السكان، ولا يزال سبب الحريق مجهولا.

انفجارات متتالية



وانفجرت كرة نارية ضخمة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب إلى 150 مترا في سماء المنشأة، كما انفجر خزان مواد كيماوية كبير، ما أدى إلى تناثر قطع خرسانية بحجم قبضة اليد على رجال الإطفاء.

وذكر بيانا على موقع خدمة الإطفاء الإلكتروني، أن فرق الإطفاء والإنقاذ من جميع أنحاء سيدني الكبرى، بالإضافة إلى فرق المواد الخطرة، هرعت إلى موقع الحريق، الذي يعد من أكبر الحرائق التي شهدتها المنطقة منذ سنوات.

وأصيب اثنان من رجال الإطفاء أثناء مكافحتهم للحريق، الذي تم احتواؤه الآن، وفقا لهيئة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز.

وتمكن أكثر من 200 رجل إطفاء من احتواء حريق اندلع في مصنع لمعالجة النفايات ليلا في شمال سانت ماريز غرب سيدني.



وأصيب رجلا إطفاء بجروح طفيفة في أيديهما خلال عملية الإخماد، وفقا لبيان على موقع خدمة الإطفاء الإلكتروني.