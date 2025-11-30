قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
إسرائيل تبلغ واشنطن: لن نتقدم في اتفاق غزة قبل استعادة الجثمانين.. والدوحة تعترض
تحذير إسرائيلي.. إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من تحرك جديد لتل أبيب
«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي
إصابة 5 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل بطريق مسطرد – أبو زعبل
ناقد رياضي: هفوة قاتلة تحرم الزمالك من فوز ثمين أمام كايزر تشيفز
رقم كبير .. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن راتب زيزو في الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انفجار قوي في مصنع لمعالجة النفايات يهز مدينة سيدني

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

حدث انفجار قوي في مصنع لمعالجة النفايات، هز مدينة سيدني الأسترالية، حيث واندلع حريق هائل في المكان و حدثت به عدت انفجارات متتالية، مما أثار ذعر السكان، ولا يزال سبب الحريق مجهولا.

انفجارات متتالية 
 

وانفجرت كرة نارية ضخمة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب إلى 150 مترا في سماء المنشأة، كما انفجر خزان مواد كيماوية كبير، ما أدى إلى تناثر قطع خرسانية بحجم قبضة اليد على رجال الإطفاء.

وذكر بيانا على موقع خدمة الإطفاء الإلكتروني، أن فرق الإطفاء والإنقاذ من جميع أنحاء سيدني الكبرى، بالإضافة إلى فرق المواد الخطرة، هرعت إلى موقع الحريق، الذي يعد من أكبر الحرائق التي شهدتها المنطقة منذ سنوات.

وأصيب اثنان من رجال الإطفاء أثناء مكافحتهم للحريق، الذي تم احتواؤه الآن، وفقا لهيئة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز.

وتمكن أكثر من 200 رجل إطفاء من احتواء حريق اندلع في مصنع لمعالجة النفايات ليلا في شمال سانت ماريز غرب سيدني.


وأصيب رجلا إطفاء بجروح طفيفة في أيديهما خلال عملية الإخماد، وفقا لبيان على موقع خدمة الإطفاء الإلكتروني.

كارول سماحة تخطف الأنظار بالأحمر الجريء في أحدث ظهور لها

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

