إندونيسيا تُشدّد إجراءات مواجهة الكوارث بعد ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات سومطرة إلى 303

قررت السلطات الإندونيسية تشديد إجراءات مواجهة الكوارث بعد الإعلان عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة إلى 303 قتلى.



وأوضح رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، سوهاريانتو، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الإجراءات الجديدة تشمل رفع جاهزية فرق الإنقاذ، وتوفير مراكز إيواء إضافية للنازحين، إضافة إلى تعزيز عمليات البحث عن المفقودين في المناطق المتضررة.



وقال :" إجراءات الطوارئ تُركز على عمليات البحث والإنقاذ، وتلبية الاحتياجات الأساسية للناجين، وإعادة فتح المناطق المعزولة، وتسريع تقديم الخدمات اللوجستية إلى جانب التنسيق الوثيق بين الحكومات المحلية والوزارات والهيئات والجيش والشرطة والمتطوعين".



وفيما يتعلق بتأثير الكوارث، قال سوهاريانتو إن الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ سجلت 166 حالة وفاة و143 حالة فقدان في مختلف المناطق والمدن في شمال سومطرة.



وأضاف: "قادت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ اليوم عملية طوارئ مشتركة وعثرت على 60 ضحية متوفاة".. مشيرا إلى أن الكوارث الهيدرولوجية أودت بحياة 47 شخصًا، وأصابت ثمانية أشخاص، وخلفت 51 آخرين في عداد المفقودين في آتشيه، مع نزوح 48,887 عائلة.



وقال: "يجرى تحديث هذه البيانات، حيث لا تزال عمليات البحث والإنقاذ المشتركة جارية.. وبالتالي، قد نجد ضحايا إضافيين"، مشيرًا إلى أن معظم الناجين لجأوا إلى مناطق شمال آتشيه، وبينير ميرياه، ووسط آتشيه، وآتشيه سينجكيل.



وأقرّ سوهاريانتو بخطورة الوضع، وقال إن هيئة الطوارئ الوطنية الإندونيسية تعمل مع المؤسسات المعنية لتوفير الأدوات والمعدات اللازمة لضمان سرعة جهود البحث والإنقاذ والإخلاء.



كما أشار إلى أن هيئة الطوارئ الوطنية الإندونيسية أنشأت شبكات اتصالات طوارئ مدعومة بشبكة ستارلينك في عدة مواقع لدعم عمليات الاستجابة للكوارث.