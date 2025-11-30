رئيس البرلمان العربي يدين الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا

أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية والاعتداءات التي استهدفت قرى في ريف دمشق، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا، وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد رئيس البرلمان العربي - في بيان اليوم /الأحد/ - أن استمرار هذه الاعتداءات العدوانية يعكس سياسة التصعيد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الغاشم دون أي احترام للشرعية الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات فورا، ومنع تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها.



وجدد رئيس البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية ودعمها في الحفاظ على أمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدا أن المساس بأي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي.

