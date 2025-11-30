قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلوى بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية
هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
إسرائيل تبلغ واشنطن: لن نتقدم في اتفاق غزة قبل استعادة الجثمانين.. والدوحة تعترض
تحذير إسرائيلي.. إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من تحرك جديد لتل أبيب
«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي
إصابة 5 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل بطريق مسطرد – أبو زعبل
ناقد رياضي: هفوة قاتلة تحرم الزمالك من فوز ثمين أمام كايزر تشيفز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي

النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
فريدة محمد

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى بعثه للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ، مؤكداً أنه جاء بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للمجتمع الدولي، تُعيد التأكيد على الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع ضد الاحتلال.

وقال “أباظة” فى بيان له أصدره اليوم : إن الرئيس السيسي عبّر بصدق عن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، ذلك الشعب البطل الذي يواجه الظلم والطغيان بصلابة لا تلين، ولا يزال مرابطاً على أرضه ومدافعاً عن حقوقه ومتشحاً برداء البطولة والعزة رغم كل التحديات مؤكداً أن الخطاب الرئاسي وضع النقاط فوق الحروف حين شدد على أن معاناة الفلسطينيين لا تقتصر على غزة وحدها، رغم الفظائع التي شهد عليها العالم هناك، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث يتعرض الفلسطينيون يومياً لانتهاكات ممنهجة تشمل تقييد الحركة، والاستيلاء على الأراضي، وحماية اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين العزّل، ورغم ذلك لا يتوقف الشعب الفلسطيني عن مواصلة حياته وصموده.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة المجتمع الدولي بأن يتعامل بكل جدية مع دعوة الرئيس السيسي إلى تحمل مسؤولياته في إعادة إعمار غزة، واستعادة الكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني، من خلال دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على أن تعزيز دور السلطة الفلسطينية يمثل ضرورة محورية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات لشعبها بما يليق بتضحياته.

وأضاف “أباظة” أن خطاب الرئيس السيسي يعد دليلاً قاطعاً على استمرار الدور المصري التاريخي والمحوري في دعم القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 مؤكداً أن حل الدولتين هو الركيزة الأساسية لإنهاء الصراع الممتد منذ عقود، وأن مصر بقيادتها السياسية لا تزال — وستظل — الصوت الأكثر حكمة وثباتاً في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة.

رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب الفلسطيني المستوطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: المسلم يتعامل مع الكون كله برِقة ولِينٍ وانسجام

وزير الأوقاف

ليست حراماً في التلاوة.. وزير الأوقاف: المقامات ليست علماً خاصاً بالموسيقى فقط

الدكتور محمود صديق

محمود صديق: خريجو إعلام الأزهر يحملون شعار الوسطية

بالصور

كارول سماحة تخطف الأنظار بالأحمر الجريء في أحدث ظهور لها

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق

فيديو

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد