رئيس وزراء باكستان: نأسف لسقوط ضحايا جراء فيضانات إندونيسيا وماليزيا وتايلاند

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن حزنه العميق وأسفه إزاء سقوط ضحايا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت أجزاء من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.



وقال شريف - في منشور على منصة "إكس" نقله راديو باكستان اليوم /الأحد/ - إنه يتمنى الشفاء العاجل للمصابين، معربا عن تضامنه مع شعوب وحكومات إندونيسيا وماليزيا وتايلاند في هذه المحنة.



وارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة في جنوب شرق آسيا إلى أكثر من 350 شخصا، بعدما اجتاحت الأمطار الموسمية الغزيرة مساحات واسعة من البلدان الثلاثة، مما أسفر عن مقتل المئات وتقطع السبل بالآلاف.



جدير بالذكر أن تغير المناخ أثر على أنماط العواصف، بما في ذلك مدة وشدة الموسم، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة وهبات رياح أقوى.