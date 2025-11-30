طارق السيد : زيزو كان أحسن لاعب في مصر مع الزمالك

علق طارق السيد نجم الزمالك السابق على أداء اللاعب أحمد سيد زيزو في الزمالك.

طارق السيد يتحدث عن زيزو

وقال طارق السيدفي تصريحات اذاعيه :" زيزو ده كان احسن لاعب في مصر مع الزمالك ومكنش بيظهر في اعلان واحد حتي".

طارق السيد ينفي توقيعه للأهلي: «أنا ابن الزمالك منذ صغري»

وكان قد كشف طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة توقيعه للأهلي خلال فترة تواجده في الملاعب.

وقال السيد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة "أون":

«أنا لم أوقع للأهلي على مر تاريخي، ولكن جلست مع المسؤولين في الأهلي».

وأضاف: «لكن لم أوقع للأهلي لأنني ابن الزمالك منذ أن كنت في التاسعة من عمري، وكل ما قيل في ذلك التوقيت عن توقيعي للأهلي غير صحيح».

وتابع: «الزمالك يتحدث مع محمد السيد، ولديه رغبة قوية في تجديد تعاقد اللاعب، لكن رفض اللاعب التجديد هو سبب استبعاده من التدريبات».

واستطرد: «حازم إمام وشيكابالا هما أمهر ثنائي في تاريخ الكرة المصرية على مدار التاريخ».