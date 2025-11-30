طارق السيد: أحمد عبد الرؤوف الأنسب للمرحلة الحالية في الزمالك.. وصبحي لا يستحق التواجد أساسياً

يرى طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أحمد عبد الرؤوف هو المدير الفني الأجدر بالتواجد على رأس القيادة الفنية للزمالك خلال الوقت الحالي.

وقال السيد، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: أحمد عبد الرؤوف مدرب صاحب شخصية قوية وأفضل من فيريرا، ومن الأفضل استمراره في الوقت الحالي، وهذا ليس الوقت الأنسب للتعاقد مع مدرب جديد.

وأضاف: كايزر تشيفز لم يهدد مرمى الزمالك نهائيا، والهدف من خطأ قاتل من محمد صبحي حارس الزمالك، لافتا إلى أن عدم التركيز وراء ظهور محمد صبحي بهذا المستوى.

وتابع: لو كنت صاحب قرار في جهاز الزمالك؛ لكان محمد عواد سيستمر في حراسة مرمى الزمالك لأنه تألق عندما لعب.

وواصل: الزمالك ظُلم تحكيميًا أمام كايزر تشيفز وهدف سيف الدين الجزيري الثاني صحيح 100٪.