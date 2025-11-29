سهام صالح ترمي اللوم على صبحي والحكم في تعادل الزمالك

علقت الإعلامية سهام صالح، على تعادل الزمالك أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مشيرة إلى خطأ حارس الأبيض محمد صبحي في الدقائق الأخيرة.

وكتبت سهام صالح على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "محمد صبحي وقرارا الحكم النهاردة ضيعوا انتصار مستحق للزمالك".

وعاد فريق الزمالك من جنوب أفريقيا بنقطة ثمينة بعد تعادله مع كايزر تشيفز بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد بيتر موكابا.

ترتيب الزمالك

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، خلف المصري المتصدر الذي يمتلك 6 نقاط.