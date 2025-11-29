خطأ قاتل.. أول تعليق من الغندور بعد تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز

علق الإعلامي خالد الغندور، على تعادل الزمالك أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مشيرًا إلى خطأ حارس الأبيض محمد صبحي في الدقائق الأخيرة.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "خطأ قاتل من محمد صبحي وهدف التعادل لكايزر في الؤقت الضائع".

عاد فريق الزمالك من جنوب أفريقيا بنقطة ثمينة بعد تعادله مع كايزر تشيفز بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد بيتر موكابا.

ترتيب الزمالك

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، خلف المصري المتصدر الذي يمتلك 6 نقاط.