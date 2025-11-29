الزمالك يعود بتعادل مثير أمام كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا.. صور

عاد فريق الزمالك من جنوب أفريقيا بنقطة ثمينة بعد تعادله مع كايزر تشيفز بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد بيتر موكابا.

وافتتح سيف الجزيري التسجيل للزمالك في الدقيقة الثالثة، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استغل فيها خروج الحارس بشكل خاطئ، ليمنح الفريق المصري التقدم المبكر.

وشهد الشوط الأول عدة أحداث بارزة، بينها محاولة سيرينو التي تصدت لها العارضة في الدقيقة السادسة، وهدف غير محتسب للزمالك سجله الجزيري في الدقيقة التاسعة بسبب خطأ ضد المدافع.

كما اضطر كايزر تشيفز لإجراء تبديلين اضطراريين بدخول سيكا ماكو بدلاً من برادلي كروس في الدقيقة 14، وفيلكازي بدلاً من جاستون سيرينو في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 35، مرت تسديدة قوية من مابوي بجوار مرمى الزمالك.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان تبادل الهجمات، حيث تصدى حارس الزمالك لتسديدة من بيزيرا في الدقيقة 74، فيما اضطر الزمالك لإخراج الجزيري مصابًا ودخول عدي الدباغ بدلاً منه في الدقيقة 56.

وعند الدقيقة 95، نجح كايزر تشيفز في تعديل النتيجة بعد خطأ قاتل من حارس الزمالك محمد صبحي، ليختم اللقاء بالتعادل 1-1.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، خلف المصري المتصدر الذي يمتلك 6 نقاط.