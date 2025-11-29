قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاز بالتزكية .. إيتو رئيسا لاتحاد الكرة الكاميروني حتى 2029
غم الخطأ الفردي للحارس.. خالد الغندور يحلل نتيجة مباراة الزمالك كايزر شيفز
القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط
رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني
البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
رياضة

الزمالك يعود بتعادل مثير أمام كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا.. صور

إسراء أشرف

عاد فريق الزمالك من جنوب أفريقيا بنقطة ثمينة بعد تعادله مع كايزر تشيفز بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد بيتر موكابا.

وافتتح سيف الجزيري التسجيل للزمالك في الدقيقة الثالثة، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استغل فيها خروج الحارس بشكل خاطئ، ليمنح الفريق المصري التقدم المبكر.

وشهد الشوط الأول عدة أحداث بارزة، بينها محاولة سيرينو التي تصدت لها العارضة في الدقيقة السادسة، وهدف غير محتسب للزمالك سجله الجزيري في الدقيقة التاسعة بسبب خطأ ضد المدافع.

كما اضطر كايزر تشيفز لإجراء تبديلين اضطراريين بدخول سيكا ماكو بدلاً من برادلي كروس في الدقيقة 14، وفيلكازي بدلاً من جاستون سيرينو في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 35، مرت تسديدة قوية من مابوي بجوار مرمى الزمالك.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان تبادل الهجمات، حيث تصدى حارس الزمالك لتسديدة من بيزيرا في الدقيقة 74، فيما اضطر الزمالك لإخراج الجزيري مصابًا ودخول عدي الدباغ بدلاً منه في الدقيقة 56.

وعند الدقيقة 95، نجح كايزر تشيفز في تعديل النتيجة بعد خطأ قاتل من حارس الزمالك محمد صبحي، ليختم اللقاء بالتعادل 1-1.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، خلف المصري المتصدر الذي يمتلك 6 نقاط.

الزمالك تعادل الزمالك كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية الأفريقية الكونفدرالية الأفريقية

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

مباراة الزمالك

خطأ قاتل.. أول تعليق من الغندور بعد تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز

يُهدي درع النادي لمسئولي السفارة المصرية بزامبيا

المصري يُهدي درع النادي لمسئولي السفارة المصرية بزامبيا

محمد الشيبي

مدرب بيراميدز يستبعد الشيبي من مباراة باور ديناموز بعد قليل فى دوري الأبطال

انتبه .. 15 شئ تجعلك مهددا بالأزمة القلبية

شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر

حفل راب كامل العدد يشعل ليالي "شتاء مدينتي" بمشاركة شهاب والموند وتومي ودي جي سكر

لإبراز جمال البشرة.. وصفات طبيعية لتقليل نمو شعر الوجه

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

