رسالة إلهية.. نيقولا معوض: بنتي اتولدت نفس يوم وفاة والدتي

قال الفنان نيقولا معوض إن يوم 3 مايو يحمل مكانة خاصة ومؤثرة في حياته وحزنًا كبيرًا وسعادة لا توصف أيضًا، موضحًا أن هذا اليوم يوافق تاريخ وفاة والدته، كما أنه نفس يوم ميلاد ابنته، لكن بعد عشر سنوات من رحيل والدته.

وأوضح نيقولا معوض، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، أن هذه المصادفة تمثل بالنسبة له رسالة إلهية بأن الله قادر على تحويل الحزن إلى فرح، قائلًا إنه كان يعتبر هذا التاريخ من أصعب الأيام في حياته، قبل أن يتحول إلى يوم سعيد ينتظره كل عام للاحتفال بابنته، بعدما ارتبط بذكرى ميلادها.

وأضاف نيقولا معوض أن ابنته تحمل ملامح وبوادر من شخصية والدته الراحلة، وهو ما يشعره بالقرب منها بشكل دائم، مؤكدًا حبه الكبير لابنته.

وأشار نيقولا معوض، زوجته كثيرًا ما تؤكد له أن الطفلة تشبهه إلى حد كبير في التفاصيل والشكل والروح، موضحًا أنها تقول له دائمًا إنها حين يبتعد عنها تشعر وكأنها تراه فيها، وكأنها تعوضها عن غيابه.