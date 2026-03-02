نيقولا معوض: أنا بحب بلدي لبنان.. وأتمني يرجع زي ماكان

قال الفنان نيقولا معوض، إن لبنان أصبح البلد الوحيد تقريبًا الذي يفوق فيه عدد المهاجرين منه عدد المقيمين فيه، وهذا أمر مؤلم ومخجل في الوقت نفسه.

وقال نيقولا معوض في حواره في برنامج “ حبر سري ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ”: "لو توقفت الدنيا دقيقة واحدة، سأوجه كلامي للمسؤولين في لبنان وأقول لهم إن عليهم ذنوبًا كثيرة يجب أن يُكفّروا عنها، في حق الشعب وفي حق البلد".

وتابع: "هناك فئة من الشعب ليست على قدر كاف من الوعي، وأرى أنهم مضحوك عليهم ويجب أن يستفيقوا، وألا ينساقوا وراء من دمروا البلد وأوصلوه إلى ما هو عليه اليوم"، معربًا عن حبه العميق لوطنه.

وقال: أنا أحب بلدي جدًا، وأحب الجيش اللبناني بشكل كبير، وأتمنى أن يعود لبنان كما كان، بلدًا للحياة والجمال والأمل".