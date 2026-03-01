نيقولا معوض: كنت ضائعا في الإلحاد ورجعت لديني بعد تجربة صعبة

كشف الفنان نيقولا معوض، عن مرحلة صعبة في حياته عاش فيها حالة من التمرد والإلحاد، قائلاً: "كنت دائمًا حد ضد كل حاجة وببحث وراء كل شيء، أنا ثورجي بطبعي".

وأضاف نيقولا معوض، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في فترة معينة قام بثورة على كل المعتقدات الدينية الموروثة من أسرته، معبرًا عن شعوره بالضياع، معقبًا: "قلت كل إنسان يصدق أن في ربنا عشان يكون في حد يحميه، وأنا كنت ضايع في الفترة دي".

وأشار نيقولا معوض، إلى أن الله له طرقه الخاصة لإعادة الإنسان إلى الطريق الصحيح، وذكر أنه تعرف على بعض الأشخاص الذين يمارسون شعوذة وطقوس سيئة، وشاهد وجود الشيطان، مما جعله يدرك أن وجود الله حقيقي، قائلًا: "رجعت تاني لديني ورجعت لصوابي وعقلي".

وأوضح نيقولا معوض، أن هذه التجربة حدثت وهو في السابعة عشرة من عمره، مؤكدًا أن تمرده كان طبيعيًا لشخصيته الثائرة، حتى على مجتمع وعادات موروثة، : "كنت بفكر وأنا متمرد بطبعي، لدرجة أنني اتمردت على المجتمع وعاداته"