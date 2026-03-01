قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
غرق منصة بترول بخليج السويس بعد اصطدام مركب رمسيس بها
عقب التعادل مع زد.. مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في شهر رمضان
توك شو

نيقولا معوض: كنت ضائعا في الإلحاد ورجعت لديني بعد تجربة صعبة

الفنان نيقولا معوض
الفنان نيقولا معوض
محمود محسن

كشف الفنان نيقولا معوض، عن مرحلة صعبة في حياته عاش فيها حالة من التمرد والإلحاد، قائلاً: "كنت دائمًا حد ضد كل حاجة وببحث وراء كل شيء، أنا ثورجي بطبعي".

وأضاف نيقولا معوض، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"،  أنه في فترة معينة قام بثورة على كل المعتقدات الدينية الموروثة من أسرته، معبرًا عن شعوره بالضياع، معقبًا: "قلت كل إنسان يصدق أن في ربنا عشان يكون في حد يحميه، وأنا كنت ضايع في الفترة دي".

وأشار نيقولا معوض، إلى أن الله له طرقه الخاصة لإعادة الإنسان إلى الطريق الصحيح، وذكر أنه تعرف على بعض الأشخاص الذين يمارسون شعوذة وطقوس سيئة، وشاهد وجود الشيطان، مما جعله يدرك أن وجود الله حقيقي، قائلًا: "رجعت تاني لديني ورجعت لصوابي وعقلي".

وأوضح نيقولا معوض، أن هذه التجربة حدثت وهو في السابعة عشرة من عمره، مؤكدًا أن تمرده كان طبيعيًا لشخصيته الثائرة، حتى على مجتمع وعادات موروثة، : "كنت بفكر وأنا متمرد بطبعي، لدرجة أنني اتمردت على المجتمع وعاداته"

الفنان نيقولا معوض الإلحاد التمرد المعتقدات الدينية الأشخاص

محمد عادل إمام وميرنا جميل
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
نائب محافظ الشرقية
