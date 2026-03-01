نيقولا معوض: أحب تجربة كل جديد في التمثيل والموضة ومبخافش من الجرأة ولبست حلق

أكد الفنان نيقولا معوض، أنه يحب تجربة كل جديد في التمثيل، موضحًا أنه لا يخاف من تجربة إطلالات مبتكرة في المهرجانات الفنية، وشدد على أنه لا يحب أن يعتاد البعض على إطلالتي في المهرجانات.

وقال نيقولا معوض ، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، ممازحًا: "مبخافش من تجرية كل شئ جديد أو غريب أو جريء.. أنا غريب جدًا"، مشيرًا إلى أنه في عام 2020 ارتدى ملابس "أوفر سايز" قبل أن تصبح هذه الإطلالات صيحة موضة رائجة يتبعها الجميع حاليًا.

وأضاف نيقولا معوض أنه يرتدي الحلق منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن اختياره يعتمد على المود والموضة في كل مرة، مما يعكس أسلوبه الشخصي والجرأة في تجربة كل ما هو مختلف وجديد في عالم الموضة والظهور الإعلامي.