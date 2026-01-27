نيقولا معوض يخضع لجلسة تصوير جديدة.. شاهد

خضع الفنان اللبناني نيقولا معوض لجلسة تصوير جديدة، قام بنشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكان آخر أعمال نيقولا معوض هو مسلسل "سلمى" من بطولة النجوم مرام علي وستيفاني عطا لله ومجموعة من كبار نجوم الوطن العربي.

يدور المسلسل حول "سلمى"، وهي أم شابة لطفلين تواجه الحياة بمفردها بعد اختفاء زوجها جلال في ظروف غامضة، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب عندما تكتشف إصابتها بمرض مميت.

أما في مصر، فقد شارك نيقولا معوض خلال شهر رمضان الماضي في بطولة مسلسل “الأميرة”.

مسلسل "الأميرة.. ظل حيطة"

مسلسل "الأميرة.. ظل حيطه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.