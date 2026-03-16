البحرين: استمرار تدفق الإمدادات الغذائية للسوق المحلية

أكدت وزارة الصناعة والتجارة بالبحرين، أن أسواق المملكة تشهد وفرة في إمدادات المواشي واستقرارًا في توافر مختلف أنواع اللحوم ومنتجات الدواجن، في ظل استمرار تدفق الإمدادات الغذائية إلى السوق المحلية؛ بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، اليوم الإثنين- إلى أن استمرار وصول شحنات المواشي إلى مملكة البحرين بوتيرة منتظمة، يعكس جاهزية السوق المحلية؛ لتلبية الطلب المتوقع خلال موسم العيد، في ظل مؤشرات تؤكد توافر كميات مناسبة من اللحوم ومنتجات الدواجن في مختلف منافذ البيع.ب

وأوضحت أن هذه المؤشرات تعكس مرونة منظومة الإمدادات الغذائية في مملكة البحرين وقدرتها على الاستجابة للطلب في مختلف الظروف، وذلك بفضل الخطط الاستباقية والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية والموردين والقطاع الخاص؛ بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق في جميع محافظات المملكة.