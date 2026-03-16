كيفية إحياء ليلة القدر .. أسهل طريقة في 10 دقائق تفوز بأجر عبادة ألف شهر
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار
وزير الدفاع الألماني: لن نشارك عسكريا في حرب إيران.. وندعم الجهود الدبلوماسية لمضيق هرمز
فضل ليلة القدر.. لماذا هي خير من ألف شهر؟ | 6 أسباب يغفل عنها كثيرون
سجن ترامب ونتنياهو.. راش درويش المرشح الديمقراطي السابق للكونجرس بعد حصوله على جائزة الأوسكار
مواعيد المترو والقطار الكهربائي في عيد الفطر 2026
حادث غامض في جنوب لبنان.. جندي إسرائيلي يُصاب بنيران غير معادية
القدس تحت الخطر .. شظايا صواريخ تسقط قرب الأقصى وكنيسة القيامة
قطر تدين الاستهداف الإيراني ومقتل شخص في الإمارات وتؤكد تضامنها معها
كاف يفحص شكوى الترجي ضد لاعب الأهلي ياسر إبراهيم بعد أحداث مباراة دوري الأبطال
للمرة الـ12.. فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات مالية
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد القتلى إلى 886 شخصا.. و2141 جريحا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية بسبب الأزمة الإيرانية

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية بسبب الأزمة الإيرانية
اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية بسبب الأزمة الإيرانية
أ ش أ

بدأت اليابان، اليوم الإثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية بشكل أحادي؛ لتخفيف المخاوف المتزايدة بشأن الإمدادات في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، ولضمان استقرار توزيع المنتجات البترولية، في خطوة استباقية لمبادرة مُخطط لها بقيادة وكالة الطاقة الدولية.

وفي أول إفراج عن النفط منذ عام 2022- حين انضمت إلى جهد منسق من وكالة الطاقة الدولية عقب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا-؛ بدأت اليابان تُفرج مبدئيا عن احتياطيات تكفي لمدة 15 يوما يحتفظ بها القطاع الخاص، على أن يتبعها الإفراج عن احتياطيات تكفي لمدة شهر من النفط الذي تحتفظ به الدولة، وفق وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني “مينورو كيهارا”، إن قرار الإفراج، جاء؛ نظرا لتوقع انخفاض واردات اليابان من النفط الخام بشكل ملحوظ اعتبارا من أواخر مارس الجاري فصاعدا، بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي تعبره العديد من ناقلات النفط.

وأضاف: "نعتزم بذل الجهود لضمان انسياب النفط المُفرج عنه في السوق بسلاسة"، موضحا أن الحكومة "ستواصل اتخاذ كل الخطوات الممكنة؛ لضمان استقرار إمدادات الطاقة، من خلال التنسيق الدولي ودون استبعاد أي خيار".

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية “ساناي تاكايتشي”، قد أعلنت- يوم الأربعاء الماضي- عن خطط الحكومة لضخ نحو 80 مليون برميل من النفط، وهي أكبر كمية على الإطلاق، تعادل 45 يوما من الاستهلاك المحلي، و1.8 ضعف الكمية التي تم ضخها بعد الزلزال والتسونامي المدمرين عام 2011 اللذين ضربا شمال شرق اليابان.

وتستورد اليابان أكثر من 90% من نفطها الخام من الشرق الأوسط؛ مما يجعلها عرضة بشدة لتأثير الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي حال دون نقل النفط والغاز من الموردين في الخليج العربي، وتسبب في ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير الماضي.

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

رسميا وخلال ساعات.. صرف مرتب شهر مارس 2026.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

نتائج الأندية المصرية في ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الإفريقية

إعلامي: الأهلي يشكو عيسى سي في الكاف

الخميس .. الجيش الملكي يغادر المغرب في طائرة خاصة لمواجهة بيراميدز

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

أحمد الأشعل يكتب: في عيدها .. تحية للدبلوماسية المصرية

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

