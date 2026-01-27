قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة 7 دول .. منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة يستعد للبطولة العربية بالكويت
استقرار في أسعار الذهب وإقبال كبير على شراء السبائك
كريستيانو رونالدو وبرشلونة.. صفقة لم تكتب وكادت تغير تاريخ كرة القدم
الأوقاف تخصص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة للعاملين وتخصص رابطا للتسجيل
بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد
دعم هولندي بـ65 مليون جنيه لمستشفى شفا الأطفال الجامعي بسوهاج | صور
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة في الكونفدرالية
الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في زابوروجيه وخارجوف والقضاء على 2650 جنديا أوكرانيا
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

داليا البحيري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

داليا البحيري
داليا البحيري
علا محمد

شاركت الفنانة داليا البحيري  متابعيها و جمهورها صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت داليا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "زيرو فلتر، زيرو إيديت".

وظهرت داليا البحيري خلال الصور بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانًا أسود مطرزًا، ونسّقته مع مكياج هادئ يتناسب مع  ملامحها وجمالها الطبيعي.


وقد هنأت الفنانة داليا البحيرى  الفنانة أنغام، بعيد ميلادها والذى وافق يوم الاثنين الماضى الموافق 19 يناير.


ونشرت داليا، صورا ومقطع فيديو من العيد ميلاد عبر إنستجرام وكتبت: «كل سنة وانتى طيبة يا حبيبة قلبى أنغام ويارب دايما ناجحة وسعيدة ومرتاحة ومتهنية بحبك يا نغومة».


شاركت الفنانة داليا البحيرى صورا من حفل زفاف الفنانة دعاء رجب على المنتج الفني محمود العراقي، في أجواء عائلية دافئة داخل أحد الفنادق الكبرى، بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين من العروسين.

وعلقت داليا على الصور قائلة: "ألف مليون مبروك لأحلى وأطعم وأرق عروسة Doaa Ragab.. حبيبتي ربنا يسعد قلبك ويهنيكي إنتي ومحمود.. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير".

الفنانة داليا البحيري

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

المبادرة الوطنية لدعم مسار التنمية المستدامة

وزيرة البيئة: الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية في مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

القومي للإعاقة يوفر كراسي متحركة لذوي الهمم بمعرض الكتاب

الاعلى للاعلام

وفد المجلس الأعلى للإعلام يهنئ المستشار هشام بدوي

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

