داليا البحيري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها و جمهورها صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت داليا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "زيرو فلتر، زيرو إيديت".

وظهرت داليا البحيري خلال الصور بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانًا أسود مطرزًا، ونسّقته مع مكياج هادئ يتناسب مع ملامحها وجمالها الطبيعي.



وقد هنأت الفنانة داليا البحيرى الفنانة أنغام، بعيد ميلادها والذى وافق يوم الاثنين الماضى الموافق 19 يناير.



ونشرت داليا، صورا ومقطع فيديو من العيد ميلاد عبر إنستجرام وكتبت: «كل سنة وانتى طيبة يا حبيبة قلبى أنغام ويارب دايما ناجحة وسعيدة ومرتاحة ومتهنية بحبك يا نغومة».



شاركت الفنانة داليا البحيرى صورا من حفل زفاف الفنانة دعاء رجب على المنتج الفني محمود العراقي، في أجواء عائلية دافئة داخل أحد الفنادق الكبرى، بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين من العروسين.

وعلقت داليا على الصور قائلة: "ألف مليون مبروك لأحلى وأطعم وأرق عروسة Doaa Ragab.. حبيبتي ربنا يسعد قلبك ويهنيكي إنتي ومحمود.. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير".