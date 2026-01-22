داليا البحيري تهنئ أنغام بعيد ميلادها ويحتفلون على طريقتهم الخاصة

هنأت الفنانة داليا البحيرى الفنانة أنغام، بعيد ميلادها والذى وافق يوم الاثنين الماضى الموافق 19 يناير.

ونشرت داليا، صورا ومقطع فيديو من العيد ميلاد عبر إنستجرام وكتبت: «كل سنة وانتى طيبة يا حبيبة قلبى أنغام ويارب دايما ناجحة وسعيدة ومرتاحة ومتهنية بحبك يا نغومة».



وفازت الفنانة أنغام، مؤخرًا بجائزة الفنانة المفضلة عن فئة أفضل مطربة، ضمن فعاليات النسخة السادسة من حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards، الذى أُقيم فى العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور فنى وإعلامى كبير.

وعبّرت أنغام عن تأثرها بالجائزة خلال كلمتها على المسرح، قائلة: شكرًا جدًا، أنا مش محضّرة ولا كلمة، الجائزة دى لها طعم مختلف عندى، حاسة إنى رجعت للناس وأكون وسطهم تانى بعد أزمة صحية صعبة، عمرى ما هنسى حبكم ودعمكم ودعاءكم لي.

وانطلق الحفل وسط أجواء احتفالية لافتة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والدراما والسينما، من بينهم مى عمر ومحمد سامى، وأمينة خليل، وأسماء جلال، وفيفى عبده، وصفية العمرى، وأحمد السقا، وعمرو يوسف وكندة علوش، ودنيا سمير غانم، وخالد الصاوى، وأصالة، وشاروخان، ومروان خورى، وهشام جمال، وأحمد رزق، وماجد المصرى، وحسن الرداد، إلى جانب عدد كبير من النجوم وصنّاع المحتوى والشخصيات العامة.