قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف: أحرزنا تقدما كبيرا في تسوية النزاع الأوكراني والاتفاق في مراحله النهائية
عرض مسرحية ابن الأصول.. 29 يناير
غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة
800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا
صراع أوروبي سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان
مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
مقتل وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بباكستان
استدامة مالية وسط صدمات عالمية: هشام عز العرب يتوقع تراجع الفائدة إلى 12% بنهاية 2026
تُكرّس معاناةَ شعبنا.. أول تعليق من حماس حول فرضَ عقوباتٍ أمريكية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية
السفير المصري بالكويت يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية موضوعات متعلقة بدارسيهم في مصر
أسعار النفط ترتفع هامشيا بدعم من تهدئة التوترات حول جرينلاند واضطرابات الإمدادات في كازاخستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

داليا البحيري تهنئ أنغام بعيد ميلادها ويحتفلون على طريقتهم الخاصة

انغام وداليا البحيرى
انغام وداليا البحيرى
يمنى عبد الظاهر

هنأت الفنانة داليا البحيرى  الفنانة أنغام، بعيد ميلادها والذى وافق يوم الاثنين الماضى الموافق 19 يناير.

ونشرت داليا، صورا ومقطع فيديو من العيد ميلاد عبر إنستجرام وكتبت: «كل سنة وانتى طيبة يا حبيبة قلبى أنغام ويارب دايما ناجحة وسعيدة ومرتاحة ومتهنية بحبك يا نغومة».


وفازت الفنانة أنغام، مؤخرًا بجائزة الفنانة المفضلة عن فئة أفضل مطربة، ضمن فعاليات النسخة السادسة من حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards، الذى أُقيم فى العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور فنى وإعلامى كبير.

وعبّرت أنغام عن تأثرها بالجائزة خلال كلمتها على المسرح، قائلة: شكرًا جدًا، أنا مش محضّرة ولا كلمة، الجائزة دى لها طعم مختلف عندى، حاسة إنى رجعت للناس وأكون وسطهم تانى بعد أزمة صحية صعبة، عمرى ما هنسى حبكم ودعمكم ودعاءكم لي.

وانطلق الحفل وسط أجواء احتفالية لافتة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والدراما والسينما، من بينهم مى عمر ومحمد سامى، وأمينة خليل، وأسماء جلال، وفيفى عبده، وصفية العمرى، وأحمد السقا، وعمرو يوسف وكندة علوش، ودنيا سمير غانم، وخالد الصاوى، وأصالة، وشاروخان، ومروان خورى، وهشام جمال، وأحمد رزق، وماجد المصرى، وحسن الرداد، إلى جانب عدد كبير من النجوم وصنّاع المحتوى والشخصيات العامة.

الفنانة داليا البحيرى الفنانة أنغام بعيد ميلاد أمينة خليل وأسماء جلال عمرو يوسف كندة علوش ماجد المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

الذهب

شعبة الذهب: عيار 21 سيتخطى الـ 7000 جنيه منتصف فبراير

صورة ياسمين عبد العزيز

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

مشغولات ذهبية

هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

الذهب

الجنيه الذهب بـ 52 ألف جنيه.. سر ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر.. فيديو

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد