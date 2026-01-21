قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

عصام عمر يشارك كواليس «بطل العالم» على أنغام ليه بنخبى ومش بنقول

يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان عصام عمر جمهوره مقطع فيديو من كواليس مسلسل «بطل العالم» بطولته، بمشاركة جيهان الشماشرجى، وذلك على نغمات أغنية «ليه بنخبى ومش بنقول» للمطرب تووليت، وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة من المسلسل.

ونشر عصام الفيديو عبر «فيسبوك» وكتب:« بس ليه بنخبى ومش بنقول» ووضع علامة استفهام وقلب.

وكان عصام عمر الجدل اثار، مؤخرا، جدلا حول طبيعة علاقته مع الفنانة جيهان الشماشرجى، إذ نشر صورة جمعتهما وهى ترتدى فستانًا والأخر.

ونشر عصام عبر حسابه الرسمى بموقع «انستجرام» صورة جمعته بالفنانة من كواليس مسلسلهما «بطل العالم» وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات»، وتفاعل المتابعين بتلقائية مع الصورة، مؤكدين أنها من ضمن كواليس المسلسل.

تفاصيل مسلسل بطل العالم

تنطلق أحداث المسلسل فى عالم البودى جارد عندما تضطر «دنيا» لطلب مساعدة صلاح فى استعادة ميراث والدها، وتأخذهم الرحلة إلى مطاردة مثيرة مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية، يقودها «المحروق» (فتحى عبدالوهاب)، زعيم المراهنات، ومع تصاعد الأحداث، يكتشفان أن النجاة لا تعنى فقط الهروب من الخطر، بل إعادة اكتشاف معنى الثقة، الحب، وفرصة ثانية للحياة.

تدور أحداث مسلسل بطل العالم فى إطار من الأكشن يحمل طابع التشويق والإثارة، يجسد عصام عمر خلال أحداث المسلسل دور ملاكم يدعى صلاح، ويمر بظروف صعبة تدفعه للعمل كحارس شخصى، يجمعه القدر بدنيا، التى تجسدها جيهان الشماشرجى، فتاة تبدو من عائلة غنية لكن واقعها مختلف تمامًا بسبب الديون وغياب والدها.

يصنف مسلسل بطل العالم ضمن الأعمال القصيرة التى تعرض فى موسم الاوف سيزون، حيث يتكون المسلسل من 10 حلقات فقط.

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

وسيكون موعد عرض مسلسل بطل العالم عبر منصة يانجو بلاى Yango Play بالتزامن مع عرضه التلفزيونى على قناتى CBC وCBC دراما، ما يمنح المشاهدين فرصة متابعته فى أكثر من توقيت، ويأتى جدول العرض على النحو التالى:

- يُعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس عبر منصة يانجو بلاى فى تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

- يُعرض تليفزيونيًا على قناة CBC فى تمام الساعة 8:00 مساءً، مع إعادة فى الساعة 2:00 صباحًا و11:00 صباحًا.

- كما يعرض على قناة CBC دراما فى تمام الساعة 11:00 مساءً، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحًا و4:00 مساءً.

أبطال مسلسل بطل العالم

يشارك فى بطولة المسلسل نخبة من النجوم إلى جانب عصام عمر وجيهان الشماشرجى، منهم فتحى عبد الوهاب، محمد لطفى، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، ومنى هلا.

الفنان عصام عمر بطل العالم جيهان الشماشرجى ليه بنخبى ومش بنقول للمطرب تووليت فتحى عبدالوهاب

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
بيطري الشرقية
ما هي المَرِمِرية؟
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
