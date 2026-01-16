قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

طرح أغنية مسلسل بطل العالم لعصام عمر وعرضه 18 يناير

مسلسل بطل العالم
مسلسل بطل العالم
أوركيد سامي

تم طرح أغنية مسلسل «بطل العالم» رسميًا، في خطوة تمهّد لانطلاق أحد أبرز الأعمال الدرامية المرتقبة على منصة "يانجو بلاي" وقناة CBC يوم ١٨ يناير المقبل.

الأغنية تحمل عنوان «مش بتغيّر»، ويقدّمها الفنان كريم أسامة، وتعكس الأجواء الدرامية والإنسانية للمسلسل، كما ستُستخدم كتتر البداية الرسمي لجميع حلقات العمل.

مسلسل «بطل العالم» من بطولة عصام عمر، ويشاركه البطولة كل من جيهان الشماشرجي وفتحي عبدالوهاب، في عمل يجمع نخبة من النجوم ضمن إنتاجات يانجو الأصلية.

ويمنح طرح أغنية التتر الجمهور لمحة مبكرة عن عالم المسلسل ونبرته الدرامية، الذي يمزج بين الدراما والمغامرة، والكوميديا، ويتألف من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول صلاح الحريف (يجسده عصام عمر)، بطل ملاكمة سابق يعيش حياة متواضعة بعد ابتعاده عن الأضواء، قبل أن يجد نفسه مجبرًا على العمل كحارس شخصي. ومع ظهور دنيا الجندي (جيهان الشماشرجي)، تنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب تهديدات المحروق، زعيم المراهنات (فتحي عبد الوهاب)، لينخرط في عالم جديد مليء بالأسرار والمخاطر في إطار يحمل جرعة من التشويق والكوميديا.

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل بطل العالم

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

صحة الشرقية

ما هي الزائدة الدودية؟

