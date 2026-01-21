نجم المرحلة القادمة .. تامر حسني يشيد بأداء عصام عمر في بطل العالم

أشاد الفنان تامر حسنى، بالفنان عصام عمر، بعد مسلسل «بطل العالم» .

ونشر تامر صورة لعصام عمر من المسلسل عبر خاصية الاستورى بـ«انستجرام»، وكتب: « عصام عمر بإذن الله نجم المرحلة القادمة بجدارة».



تصدّر مسلسل «بطل العالم» لعصام عمر تريند موشر البث جوجل بالتزامن مع عرض حلقاته الأولى، في مؤشر واضح على حالة الاهتمام الجماهيري الواسع التي يحققها العمل.

وجاء تصدّر المسلسل لمحركات البحث نتيجة التفاعل الكبير من الجمهور مع أحداث الحلقة الأولى، إلى جانب الإشادات الواسعة بالأداء التمثيلي للفنان عصام عمر، الذي يقدم واحدة من أبرز أدواره الدرامية.

ويُعرض مسلسل «بطل العالم» عبر منصة يانجو بلاي ويشارك وقناة CBC، ضمن خطة عرض مكثفة تعتمد على حلقة يوميًا، ما ساهم في زيادة معدلات البحث والمتابعة اليومية، ودفع العمل ليكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.