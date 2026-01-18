إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

تم إطلاق أغنية تتر مسلسل بطل العالم «مش بتغير» من كتابة وغناء كريم أسامة، بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم.

والأغنية تجمع بين الدراما والموسيقى لتعكس مشاعر الشخصيات والصراعات الداخلية في المسلسل.



لحن الأغنية وأداء كريم أسامة يضيفان بعدًا عاطفيًا قويًا ويجعل تجربة المشاهدة أكثر تأثيرًا. الأغنية من كتابة وغناء وإنتاج كريم أسامة، الذي تعاون سابقًا مع فنانين كبار مثل تامر حسني في أغنية «هو ده بقى» ضمن ألبومه الأخير.

يُعرض مسلسل بطل العالم حصريًا على يانغو بلاي بدءًا من اليوم الساعة السادسة مساءً، بخمس حلقات أسبوعيًا، وسط متابعة وتفاعل كبير من الجمهور.

مسلسل “بطل العالم”

وتصدّر مسلسل “بطل العالم” قائمة التريند في مصر وعدد من الدول العربية، وذلك بعد ساعات قليلة من عرض أولى حلقاته على تطبيق “يانغو بلاي”، وسط تفاعل جماهيري واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترقّب كبير للأحداث المقبلة.

ويُعرض مسلسل “بطل العالم” على مدار 10 حلقات، بواقع حلقة يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً عبر تطبيق يانغو بلاي، وذلك قبل عرضه التلفزيوني بساعتين.