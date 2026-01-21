مفيش منك .. آية سماحة توجّه رسالة لأنغام في أحدث ظهور

وجّهت الفنانة آية سماحة، رسالة للفنانة أنغام، بمناسبة عيد ميلادها، ذلك عبر حسابها على الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت آيه سماحة على صورة جمعتها بأنغام: “كل سنة وانتي مفيش منك بحبك”.

اية سماحة وأنغام

وطرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها التي تحمل اسم «الحب حالة» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغاني أنغام

في العام الماضي، طرحت أنغام أغنيتها الجديدة بعنوان "تيجي نسيب" على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية "تيجي نسيب" من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.