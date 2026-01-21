مي سليم تهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها .. ماذا قالت؟

حرصت الفنانة مي سليم، على تهنئة مي عز الدين، بمناسبة عيد ميلادها الـ46، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت مي سليم: “كل سنة وانتي طيبة وبخير وعقبال العمر كله بحبك”.

وصادف 19 يناير عيد ميلاد الفنانة مى عز الدين التي أتمت عامها الـ 46، ورغم ذلك لا يبدو عليها ولازالت تحافظ على رشاقتها و أناقتها أيضًا.

وشاركت مى جمهورها عبر حسابها الرسمى على انستجرام، صوراً جديدة من احتفال زوجها بعيد ميلادها بطريقة رومانسية.

إطلالة مى عز الدين فى عيد ميلادها..

وظهرت مى عز الدين بفستان أنيق ومميز باللون الأحمر الستان ، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.