فن وثقافة

ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور

ويل سميث
ويل سميث
باسنتي ناجي

شارك النجم العالمي، ويل سميث  المزيد من الصور ومقاطع الفيديوهات من زيارته الأخيرة لمصر،عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

زيارة ويل سميث لـ مصر 


وظهر ويل سميث في جولة خاصة داخل الأهرامات رفقة عدد من الجمهور والمحبين.

وتجول سميث في منطقة الأهرامات منبهرا بعظمة التاريخ الفرعوني، معلقاً علي الصور : "عطلة نهاية الأسبوع في مصر".

وفي وقت أخر كان قد شارك النجم العالمي ويل سميث متابعيه لحظات استثنائية من زيارته للهرم الأكبر بالجيزة، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، اصطحبهم خلاله في جولة داخل أحد أعظم الشواهد على الحضارة الإنسانية. ووصف سميث التجربة بأنها مغامرة فريدة تشبه استكشاف عالم تاريخي مغلق منذ آلاف السنين.
وخلال الفيديو، ظهر الممثل الأمريكي وهو يتجول داخل الممرات الحجرية للهرم، معبرًا عن دهشته الشديدة من الدقة الهندسية والعظمة المعمارية التي حققها المصريون القدماء، مؤكدًا أن التواجد داخل هذا الصرح الأثري يمنح شعورًا استثنائيًا بعظمة الزمن وخلود الحضارة.
وأشار ويل سميث إلى أن هذه الزيارة تُعد من أكثر المحطات إلهامًا في مسيرته الشخصية، موضحًا أن شغفه بالتاريخ والحضارات القديمة يدفعه دائمًا إلى البحث عن تجارب ثقافية ومعرفية تتجاوز حدود السينما والفن.
وقد حصد المقطع تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال وقت قصير، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بالزيارة، معتبرين أن ظهور نجم عالمي داخل الهرم الأكبر يسلّط الضوء على قيمة مصر السياحية والثقافية ويعزز حضورها على الخريطة العالمية.

ويل سميث نجوم الفن الاهرامات

