ويل سميث: عندما تقف أمام الأهرامات لا تنسَ صورة الـ360 درجة

ويل سميث
ويل سميث
منار نور

علق الفنان العالمي ويل سميث علي زيارته لمنطقة الاهرامات الجيزة لاستكشاف واحدة من أعظم معالم الحضارة الإنسانية. 

ونشر سميث مقطع فيديو له من خلال زيارته للاهرامات عبر الانستجرام وعلق قائلا: “ القاعدة رقم 83 لنجوم السينما - عندما تكون أمام الأهرامات، عليك التقاط صورة بزاوية 360 درجة ” . 

زار الممثل العالمي ويل سميث منطقة أهرامات الجيزة لاستكشاف واحدة من أعظم معالم الحضارة الإنسانية؛ حيث كان في استقباله الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي رحّب به وأطلعَه على أهم ما تحتويه هذه البقعة التاريخية من أسرار وآثار تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة بالإضافة إلى أهم الاكتشافات الأثرية على مستوى الجمهورية.

ويل سميث داخل غرف الأهرامات 

ومن جانبه، أبدى ويل سميث، خلال اللقاء، اهتمامًا بالغًا بالتفاصيل التاريخية والأثرية، كما وعد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالعودة إلى مصر مرة أخرى في فصل الربيع مع أسرته لزيارة مصر .

كما اصطحبه أشرف محي الدين، مدير عام آثار الجيزة، في جولة داخل هرم خوفو الأكبر حيث زار الحجرات الداخلية به وجميع ممراته كما التقط الصور التذكارية، معبّرًا عن إعجابه العميق بعظمة وتفرد الحضارة المصرية التي تركت بصمة لا تُمحى في سجل الحضارات الإنسانية.

ويل سميث الاهرامات زيارة ويل سميث اهرامات الجيزة

