قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل في زيارة ودية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ميرنا رزق

قام نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بزيارة ودية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك للاطمئنان على صحة فضيلته بعد مروره بوعكة صحية مؤخرًا، ولتقديم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجاءت الزيارة في مقر أسرة فضيلة الإمام الأكبر حيث يقضي فضيلته فترة نقاهة، حيث رافق نيافة المطران خلال الزيارة الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، والأب ميلاد جودة، رئيس الآباء الفرنسيسكان بالإيبارشية.

وخلال اللقاء، أعرب نيافة الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق له عن خالص تمنياتهم لفضيلة الإمام الأكبر بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية، مثمنين دوره الوطني، والديني في نشر قيم السلام، والمحبة، والتعايش المشترك.

ومن جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب عن تقديره لهذه الزيارة الودية الكريمة، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، مشددًا على أهمية التمسك روح المحبة، والتعاون التي تميز أبناء الوطن.

الأنبا عمانوئيل عياد الكاثوليك شيخ الأزهر الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

صورة أرشيفية

طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل

ترشيحاتنا

نقيب محامين بيروت: وقف الحرب مسئولية المجتمع الدولى

نقيب محامي بيروت: وقف الحرب مسئولية المجتمع الدولى

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي هاتفياً سبل خفض التصعيد في المنطقة

ارشيفي

جيش الاحتلال يصدر إنذارا وتهديدا لسكان الضاحية الجنوبية| تفاصيل

بالصور

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد