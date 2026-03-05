الأنبا عمانوئيل في زيارة ودية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

قام نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بزيارة ودية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك للاطمئنان على صحة فضيلته بعد مروره بوعكة صحية مؤخرًا، ولتقديم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجاءت الزيارة في مقر أسرة فضيلة الإمام الأكبر حيث يقضي فضيلته فترة نقاهة، حيث رافق نيافة المطران خلال الزيارة الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، والأب ميلاد جودة، رئيس الآباء الفرنسيسكان بالإيبارشية.

وخلال اللقاء، أعرب نيافة الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق له عن خالص تمنياتهم لفضيلة الإمام الأكبر بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية، مثمنين دوره الوطني، والديني في نشر قيم السلام، والمحبة، والتعايش المشترك.

ومن جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب عن تقديره لهذه الزيارة الودية الكريمة، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، مشددًا على أهمية التمسك روح المحبة، والتعاون التي تميز أبناء الوطن.