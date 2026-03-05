مذكرة تفاهم بين شركة أوتروفاتو والبنك التجاري الدولي لتعزيز تمكين التجارة والحلول المالية في أفريقيا

وقعت شركة أوتروفاتو، التابعة لشركة اوراسكوم للاستثمار، مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، لإطلاق تعاون استراتيجي يهدف إلى دعم المصدّرين والمشترين والمورّدين والموزعين من خلال حلول متكاملة للتجارة والخدمات المصرفية، مع تركيز واضح على الأسواق الإفريقية.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مشتركة بين الجانبين لدعم نمو التجارة البينية داخل القارة الأفريقية، وتمكين الشركات – لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة – من الوصول إلى حلول تمويلية منظمة وخدمات مصرفية متطورة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستقر وتعزز فرص التوسع الإقليمي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم الشركات العاملة في مختلف القطاعات من خلال توفير حلول متكاملة تشمل التمويل التجاري، وحلول المدفوعات، والخدمات المصرفية العابرة للحدود، بما يساعد الشركات على توسيع نطاق أعمالها وتحسين كفاءة عملياتها التجارية، إلى جانب دعم تطوير سلاسل الإمداد الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأسواق الأفريقية.

وتُعد شركة «أوتروفاتو» منصة لتمكين التجارة بين الشركات (B2B) وإحدى الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، حيث تعمل على ربط المشترين والموردين والمصنّعين من خلال منظومة رقمية متكاملة تجمع بين حلول التوريد والخدمات اللوجستية والنفاذ إلى الأسواق. وتهدف الشركة إلى تبسيط التجارة العابرة للحدود وتسريع حركة تدفق السلع داخل القارة الإفريقية، من خلال توفير حلول فعّالة لسلاسل الإمداد، وتعزيز جاهزية المنتجات، وتمكين الشركات من التوسع في أسواق جديدة بكفاءة بما يتوافق مع معايير الاستدامة ، بما يدعم نمو التجارة البينية الإفريقية ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) كشريك مصرفي مفضل لشبكة شركة أوتروفاتو من الموردين والمصنّعين والمشترين، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المالية المصممة لدعم التجارة المحلية والتجارة عبر الحدود، مستفيدًا من خبرته المصرفية وشبكته الإقليمية، بما في ذلك تواجده في كينيا، بما يعزز قدرته على دعم العمليات التجارية داخل القارة الأفريقية.

وتعكس هذه الشراكة التزام البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) بمواصلة دوره في دعم نمو التجارة الإقليمية وتطوير حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات وتساعدها على التوسع في الأسواق المختلفة، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.

من جانبها، قالت سهى أبو ذكري رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية والاستثمار المباشر: تعكس هذه الشراكة توجه البنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي CIB) نحو توسيع نطاق خدماته الداعمة للتجارة الإقليمية، وتقديم حلول مصرفية متكاملة تواكب احتياجات الشركات العاملة في الأسواق الأفريقية. ونحرص في البنك على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية والتجارية التي تتيح لعملائنا إدارة عملياتهم التجارية بكفاءة أكبر، مع توفير حلول تمويلية مرنة وخدمات مصرفية متطورة تدعم نمو أعمالهم.

وتعد كينيا بوجه خاص من أهم الأسواق الواعدة في السوق الأفريقي، لما توفره من فرصًا كبيرة للنمو و التوسع في مجالات التجارة والاستثمار، وانطلاقا من هذا يحرص البنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي CIB) علي تعزيز حضوره الإقليمي وتطوير خدماته المصرفية العابرة للحدود، بما يدعم حركة التجارة بين مختلف دول القارة ليواكب احتياجات عملائه المتنامية.

وأضافت : من خلال تعاوننا مع شركة أوتروفاتو، نسعى إلى توفير حلول عملية ومتكاملة تدعم المصدّرين والموردين ،المشترين و الموزعين، وتساعدهم على الوصول إلى التمويل وإدارة المدفوعات بكفاءة أعلى، بما يمكنهم من التوسع في أسواق جديدة بثقة، وبما يعزز دور البنك كشريك مصرفي موثوق يدعم نمو الأعمال والتجارة في أفريقيا.”

وقال هيثم سلامة الرئيس التنفيذي لشركة اوتروڤاتو: “تمثل هذه الشراكة محطة استراتيجية مهمة في مسيرة أوتروفاتو نحو تبسيط وتوسيع نطاق التجارة العابرة للحدود في القارة الإفريقية. فمن خلال التكامل بين الخبرات المصرفية والمالية للبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) والبنية الرقمية المتقدمة التي توفرها أوتروفاتو، نعمل على بناء منظومة أكثر كفاءة وشمولاً تمكّن المصدّرين، وتعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفتح آفاقًا جديدة للفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف أنحاء القارة.

وتابع : في أوتروفاتو، لا يقتصر دورنا على تسهيل العمليات التجارية فحسب، بل نعمل على إرساء نموذج متكامل لتدفقات تجارية منظمة ومستدامة من خلال ربط المشترين والموردين والمصنّعين والموزعين عبر منصة شاملة تغطي مراحل التوريد والخدمات اللوجستية والنفاذ إلى الأسواق والتمكين المالي.

ويُعد الوصول إلى حلول مالية مُنظمة أحد أهم المحركات الأساسية لتوسّع التجارة في إفريقيا، ومن خلال هذا التعاون ننجح في سد الفجوة بين التجارة والتمويل، وتقليل التحديات التشغيلية، وتمكين الشركات من التوسع خارج أسواقها المحلية بسرعة وكفاءة وثقة أكبر.

وتعزز هذه الشراكة رؤيتنا في ترسيخ مكانة أوتروفاتو كبوابة رئيسية للتجارة البينية الإفريقية ومساهم فاعل في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية. ومن خلال الجمع بين الابتكار الرقمي والقدرات المصرفية القوية، نقترب أكثر من تحقيق هدفنا المتمثل في إنشاء شبكة تجارة إفريقية مترابطة وسلسة تدعم التكامل الاقتصادي وتحقق نموًا مستدامًا طويل الأجل في القارة"