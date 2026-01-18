رهبة وعظمة الحضارة المصرية.. ويل سميث يستكشف الهرم الأكبر

شارك النجم العالمي ويل سميث متابعيه لحظات استثنائية من زيارته للهرم الأكبر بالجيزة، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، اصطحبهم خلاله في جولة داخل أحد أعظم الشواهد على الحضارة الإنسانية. ووصف سميث التجربة بأنها مغامرة فريدة تشبه استكشاف عالم تاريخي مغلق منذ آلاف السنين.

وخلال الفيديو، ظهر الممثل الأمريكي وهو يتجول داخل الممرات الحجرية للهرم، معبرًا عن دهشته الشديدة من الدقة الهندسية والعظمة المعمارية التي حققها المصريون القدماء، مؤكدًا أن التواجد داخل هذا الصرح الأثري يمنح شعورًا استثنائيًا بعظمة الزمن وخلود الحضارة.

وأشار ويل سميث إلى أن هذه الزيارة تُعد من أكثر المحطات إلهامًا في مسيرته الشخصية، موضحًا أن شغفه بالتاريخ والحضارات القديمة يدفعه دائمًا إلى البحث عن تجارب ثقافية ومعرفية تتجاوز حدود السينما والفن.

وقد حصد المقطع تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال وقت قصير، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بالزيارة، معتبرين أن ظهور نجم عالمي داخل الهرم الأكبر يسلّط الضوء على قيمة مصر السياحية والثقافية ويعزز حضورها على الخريطة العالمية.