الأهرامات تشعل حلم زيارة مشاهير السوشيال ميديا والفن| سبيد الأشهر

تعد زيارة الأهرامات حلم مشاهير السوشيال ميديا ونجوم الفن والسينما، أبرزهم اليوتيوبر سبيد والنجم ويل سميث لخوض مغامرات مثيرة بين أعماق التاريخ السحيق، واكتشاف الآثار المصرية والتجول بين دروبها لرؤية عظمة المصري القديم.



اليوتيوبر الأمريكي سبيد



يولع اليوتيوبر الأمريكي الشهير سبيد، بـ الحضارة المصرية القديمة والتى قدم من خلالها بثا مباشرا يعرض لقطات حية بالأهرامات والتى لفتت أنظار ملايين المتابعين حول العالم، ليكون الحدث الأبرز خلال الساعات القليلة الماضية.

واستعرض سبيد في بث مباشر من داخل الهرم الأكبر، شاهده الملايين من متابعيه حول العالم تجربة استثنائية من قلب أحد أعظم إنجازات الحضارة الإنسانية والعجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، بالإضافة إلى زيارته لمنطقة تمثال أبو الهول.



ويُعد سبيد من أبرز صناع المحتوى عالميًا، ويعتمد في محتواه على البث المباشر والتفاعل اللحظي مع الجمهور.

ونقل سبيد زيارته إلى الهرم الأكبر خوفو مع ارتدائه تيشيرت منتخب مصر، حاملا العلم، ومتجولا على ظهر الجمل في محيط الأهرامات، ووثق مشاهد نادرة قلما تُعرض بهذا الشكل المباشر.

وحرص ايضا على توثيق جولته داخل المتحف المصري، ناقلا عظمة التاريخ المصري والواجهة السياحية الآمنة والجذابة.

ويل سميث



لا تتوقف منطقة الأهرامات عن استقبال المشاهير، حيث تزامن خلال الساعات القليلة الماضية زيارة الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث، ليخوض مغامرة زيارة الثلاث حجرات بالأهرامات منها حجرة الملك وأبدي انبهاره بها وتابوتها وضخامة الجرانيت.

وتضمنت الزيارة الحجرة الثانية التي تسمى بالخطأ حجرة الملكة، ثم الحجرة الثالثة النزول أسفل الهرم بممر هابط بعمق ١٠٠ متر ، ليصل لأول حجرة منحوتة في الصخر غير كاملة.

وقال مصدر مطلع بالمنطقة الأثرية في الأهرامات، إن زيارة النجم الأمريكي ويل سميث للأهرامات لم تكن الأولى، وأراد أن يخوض مغامرة داخل الهرم.

مستر بيست



ويستمر مسلسل مشاهير السوشيال ميديا في نمو لزيارة منطقة الأهرامات، والذى لحق بركب الزيارات ليدخل المنافسة اليوتيوبر مست بيست ماراثون الزيارات، والذى نشر مقاطع فيديو شاهدها الملايين تحت عنوان "قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات".