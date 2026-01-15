بعد تصدره الترند.. من هو البلوجر العالمي سبيد ولماذا زار مصر؟

خلال الساعات القليلة الماضية، جذب البلوجر وصانع المحتوى الأمريكي الشهير دارين جيسون واتكينز جونيور المعروف باسم iShowSpeed الأنظار خلال زيارته لمصر، التي تصدرت "الترند" وأثارت اهتمامًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي وانتشارًا واسعًا حول العالم.

يُعرف iShowSpeed بأسلوبه التفاعلي المليء بالحماس والطاقة، ما جعله يحظى بمتابعة ضخمة على منصات مثل يوتيوب وإنستجرام.

هذه الشعبية الواسعة جعلت من زيارته لمصر خبرًا يهم الملايين، خاصة الشباب الذي يتابع رحلاته وتجربته في استكشاف قارات جديدة، وهو ما أضاف بعدًا جديدًا للترويج السياحي غير الرسمي للبلاد.. فمن هو سبيد وما سبب زيارته إلى مصر؟

من هو اليوتيوبر سبيد؟

دارين جيسون واتكينز جونيور هو يوتيوبر وصانع محتوى أمريكي شهير يُعرف عالميًا باسم iShowSpeed (أو Speed).

ولد في 21 يناير 2005 في سينسيناتي بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشأ هناك قبل أن يصبح من أبرز نجوم الإنترنت في جيله.

بدأ iShowSpeed رحلته على يوتيوب في عام 2016 بتحميل فيديوهات لألعاب الفيديو، لكن شهرته الحقيقية بدأت تتصاعد في أوائل العشرينيات من القرن الحادي والعشرين بعد أن أصبحت مقاطع بثه المباشر – التي تُظهر ردود فعل عالية الطاقة وأسلوبًا دراميًا في اللعب – تنتشر بكثافة على منصات مثل تيك توك ويوتيوب.

ما يميّز محتواه هو الطاقة الكبيرة، والتفاعل المستمر مع الجمهور، واللحظات الغريبة أو المضحكة التي تحدث خلال البث المباشر، مما جعله يجمع عشرات الملايين من المتابعين على قناته التي تجاوزت 40 مليون مشترك بحلول 2025، مع تزايد الجمهور باستمرار في 2026.

إلى جانب كونه يوتيوبر ولاعِب فيديو جيمز (Game Streamer)، دخل iShowSpeed أيضًا عالم الموسيقى، حيث أصدر أغاني مثل “World Cup” التي حققت انتشارًا واسعًا، الأمر الذي عزز من حضوره خارج محتوى الألعاب.

كان لمحتواه أيضًا جانب مثير للجدل؛ فقد تعرض لبعض الحظر على منصات مثل Twitch بسبب تصرفات أو تعليقات في البث، وأيضًا لقطات أثارت ردود فعل قوية من الجمهور، لكنه تراجع في بعض الأحيان واعتذر عن تصرفاته.

علاوة على ذلك، اشتهر Speed أيضًا بـبثوثه المباشرة الواقعية (IRL)، حيث يسافر إلى أماكن حول العالم ويبث تجاربه مباشرة مع معالم ثقافية وسياحية وتجارب حياتية مختلفة، ما جعله شخصية عالمية تتجاوز محتوى الألعاب فقط. من بين هذه التجارب كانت رحلاته إلى دول مثل كينيا وإثيوبيا وعدة أماكن أخرى ضمن جولة واسعة في إفريقيا.

ما يجعل iShowSpeed فريدًا هو التواصل القوي مع جمهوره و“مجتمع السرعة” (Speed Gang)؛ فهو لا يكتفي بنشر المحتوى، بل يبني تفاعلًا مباشرًا ومستمرًا مع المتابعين، سواء من خلال البث أو في الأحداث الحية أو حتى أثناء السفر.

ما سبب زيارة سبيد إلى مصر؟

زيارة سبيد إلى مصر جاءت كجزء من جولته العالمية المسماة “Speed in Africa”، التي بدأها في أواخر ديسمبر 2025 وشملت عدة دول أفريقية قبل أن يصل إلى مصر.

خلال تواجده في مصر، حرص البلوجر الأمريكي على زيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية، وعلى رأسها أهرامات الجيزة، أحد أبرز الرموز الحضارية في العالم، والتي وصفها بأنها واحدة من أعظم الإنجازات الإنسانية عبر التاريخ.

كما زار خان الخليلي، الذي يعتبر من أهم الأسواق التراثية في القاهرة، حيث تجول بين الأزقة واختلط مع الباعة والزوار مرتديا تيشيرت منتخب مصر ومن قبلها جلباب مصري، ما انعكس في بث مباشر حصد ملايين المشاهدات.

تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه مصر جهودًا متزايدة لترويج السياحة وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، سواء من خلال الحملات الرسمية أو عبر تأثير صناع المحتوى العالميين مثل iShowSpeed.

ورغم أن الزيارة لم تكن جزءًا من حملة حكومية رسمية، إلا أنها أسهمت بشكل غير مباشر في إبراز الوجه السياحي والثقافي لمصر في محتوى يصل إلى جماهير واسعة حول العالم، ما يعزز من الصورة الذهنية للدولة لدى الجمهور الدولي.

وقد لاقت هذه الجولة تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل، حيث عبّر عدد كبير من المصريين والعرب عن ترحيبهم به، مؤكدين أن وجود شخصية عالمية بهذا التأثير يُعد فرصة جيدة للتعريف بالمقومات السياحية والثقافية لمصر.