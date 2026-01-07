إحالة البلوجر محمد آل باتشينو للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

أمرت جهات التحقيق، بإحالة البلوجر محمد آل باتشينو إلى المحاكمة، لاتهامه بتصوير ونشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء العام، وبث لقاءات تتضمن إيحاءات وعبارات منافية للآداب، والتحريض على الفسق والرذيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم يدعى محمد.خ، وشهرته محمد آل باتشينو، يبلغ من العمر 34 عامًا، ويقيم بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم استخدم منصات التواصل الاجتماعي، من بينها تيك توك، إنستجرام، فيسبوك، وكواي، في نشر مقاطع مرئية وبث مباشر ولقاءات ظاهرة للكافة.

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، تبين وجود محفظة إلكترونية على تطبيق «تيك توك» تحتوي على مبلغ 21,067 دولارًا أمريكيًا، تُعد من متحصلات نشاطه محل الاتهام، وكان يقوم بصرف تلك المبالغ أولًا بأول.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب للمحتوى الذي ينشره المتهم، والذي تضمن لقاءات وإيحاءات خادشة للحياء العام، بقصد تحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدة.