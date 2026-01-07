قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
البابا تواضروس: المحبة والوحدة الوطنية أساس استقرار مصر
إحالة البلوجر محمد آل باتشينو للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
مشاورات مصرية عمانية لبحث أزمات اليمن وفلسطين وقضايا المنطقة
تسريع وتيرة مشروعات الربط في مجال الغاز.. وزير البترول يلتقي رئيس قبرص
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
حوادث

إحالة البلوجر محمد آل باتشينو للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

رامي المهدي

أمرت جهات التحقيق، بإحالة البلوجر محمد آل باتشينو إلى المحاكمة، لاتهامه بتصوير ونشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء العام، وبث لقاءات تتضمن إيحاءات وعبارات منافية للآداب، والتحريض على الفسق والرذيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم يدعى محمد.خ، وشهرته محمد آل باتشينو، يبلغ من العمر 34 عامًا، ويقيم بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم استخدم منصات التواصل الاجتماعي، من بينها تيك توك، إنستجرام، فيسبوك، وكواي، في نشر مقاطع مرئية وبث مباشر ولقاءات ظاهرة للكافة.

 وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، تبين وجود محفظة إلكترونية على تطبيق «تيك توك» تحتوي على مبلغ 21,067 دولارًا أمريكيًا، تُعد من متحصلات نشاطه محل الاتهام، وكان يقوم بصرف تلك المبالغ أولًا بأول.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب للمحتوى الذي ينشره المتهم، والذي تضمن لقاءات وإيحاءات خادشة للحياء العام، بقصد تحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدة.

