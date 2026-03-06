ترامب يكشف رؤيته للقيادة الإيرانية الجديدة: سأقبل بوجود زعيم ديني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القيادة الإيرانية أصبحت "مُقيدة"، وإنه يبحث عن قيادة جديدة تُحسن معاملة الولايات المتحدة وإسرائيل، حتى لو كانت زعيماً دينياً، وحتى لو لم تكن إيران دولة ديمقراطية.

وقال ترامب لشبكة CNN في مقابلة هاتفية قصيرة: "إيران ليست هي نفسها التي كانت عليها قبل أسبوع. قبل أسبوع كانت قوية، والآن أصبحت مُقيدة بالفعل".

وأعرب عن ثقته بسهولة اختيار زعيم جديد - وهو أمر قال إنه يجب أن يشارك فيه - وقارن المهمة مجدداً بفنزويلا، حيث ألقت الولايات المتحدة القبض على نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا العام، ونصبت نائبه في السلطة.

كما قال ترامب إنه منفتح على فكرة وجود زعيم ديني في إيران.

وأضاف: "حسنًا، ربما، نعم، أعني، الأمر يعتمد على هوية الشخص. لا أمانع وجود الزعماء الدينيين. أتعامل مع الكثير منهم، وهم رائعون".

عندما سُئل ترامب عما إذا كان يُصرّ على ضرورة وجود دولة ديمقراطية، أجاب لشبكة CNN: "لا، أنا أقول إنه يجب أن يكون هناك قائد عادل ومنصف، يُؤدي عمله على أكمل وجه، ويُعامل الولايات المتحدة وإسرائيل معاملة حسنة، ويُعامل الدول الأخرى في الشرق الأوسط معاملة حسنة - فهم جميعًا شركاؤنا".

وأشاد ترامب بعلاقاته مع تلك الدول في الشرق الأوسط، مُدّعيًا أنها “تُقاتل من أجلنا”.