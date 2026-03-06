قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

مرسي مطروح تستعد مبكرا للصيف.. لجان للمرور على شواطئ عجيبة والأبيض وأم الرخم لرفع الخدمات الشاطئية

ايمن محمود

أعلن ناصر النجار رئيس مدينة مرسي مطروح ،تشكيل لجنة من إدارة الشواطئ والإدارة الهندسية بمجلس المدينة   المرور  علي شواطئ  عجيبة وأم الرخم وزمرده الابيض ولؤلوة الابيض والمروة للوقوف على كافة الخدما  قبل الموسم الصيفي السياحي. 

وأضاف أن ذلك ياتي تنفيذا لتوجيهات اللواء  محمد الزملوط محافظ مطروح  للوقوف على كافة الخدمات، ورفع كفاءة كلا من بوابات ودورات المياه ومشيات وسور وكافتيريات وغيرها من الخدمات.

وأوضح "النجار"، أن اللجنة المشكلة قامت بالمرور علي كافة الخدمات بشواطئ عجيبة وام الرخم وزمرده الابيض ولؤلوه الابيض والمروة وجاري استكمال عمل اللجنة للمرور علي باقي المنشأت الخدمية التي تقدم خدمات للمصطافين وزائري المدينة ، لتوافر كافة الخدمات في أجمل شواطئ مصر من أفضل الواجهات السياحية المصرية للسائحين الاجانب العرب والمصريين في الموسم السياحي الصيفي.

وأضاف أن محافظ مطروح يتابع أول بأول كافة الأعمال لتطوير الكورنيش الشرقي ضمن مشروعات تطوير شبكة الطرق الداخلية بالمدينة وهم شارع علم الروم ومدخل المدينة المطار وطريق القصر عجيبة بالشكل الحضاري ، بتطوير جميع المرافق العامة بالخدمات السياحية للسائحين الأجانب والعرب والمصريين علي الكورنيش والشواطئ.

وأشار إلى أن مدينة مرسى مطروح، تدخل في مرحلة تطوير سياحي وحضاري، لتتماشى مع مكانتها السياحية اللائق بها ، بشواطئتها الفريدة ، حيث تشهد خلال الفترة الحالية تطوير ورصف محاور وطرق داخلية  ، بالتزامن مع تنفيذ أعمال التطوير الشامل لكورنيش المدينة الشرقي حتي منطقة باب البحر وانشاء كوبري روميل بعد تطويره ليواكب الطفرة السياحية ليصبح اربع حارات وممشي زجاجي من خلال عمل الشركات المنفذة بشكل متواصل كخلية نحل، من أجل الانتهاء منها قبل بداية المصيف.

وتعد شواطئ مرسي مطروح من أكبر المقاصد السياحية وقبلة للمصريين والأجانب الذين يأتون للاستمتاع بشواطئها ذات المواصفات العالمية، ويسعى الجميع لقضاء وقت ممتع فى المدينة الواعدة نظرًا لتوافر المقومات السياحية والترفيهية ، يميزها عن مختلف محافظات مصر ، علي الشواطئ الممتدة علي طول البحر الابيض المتوسط ، خلال موسم الصيفي السياحى ، وبحثًا عن الاستمتاع بالهدوء وطبيعة مطروح الساحرة، ومياه بحرها النقية ورمالها البيضاء.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الاستعداد للصيف

