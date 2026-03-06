لأبناء الوادي الجديد.. بدء المقابلات الشخصية لـ100 فرصة عمل حكومية

بدأت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ مرحلة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف التي سبق الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم سوق العمل بالمحافظة وإتاحة فرص توظيف جديدة للشباب.



وأوضحت مديرية العمل أن هذه الوظائف تأتي ضمن نظام عقود الاستعانة، حيث تستهدف استقطاب كوادر جديدة قادرة على دعم منظومة العمل داخل المديرية والمساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبه، قال الدكتور أسامة إبراهيم، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، إن المقابلات الشخصية ستُعقد على مدار ثلاثة أيام متتالية، بدءًا من يوم الإثنين 9 مارس حتى الأربعاء 11 مارس 2026، بمقر المديرية داخل مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة.



وأشار إلى أن اختيار هذا المقر يأتي في ظل ما يوفره من إمكانات تقنية وتنظيمية تساعد على إجراء المقابلات بصورة دقيقة ومنظمة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية في تقييم المتقدمي.