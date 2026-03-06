قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

لأبناء الوادي الجديد.. بدء المقابلات الشخصية لـ100 فرصة عمل حكومية

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

بدأت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ مرحلة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف التي سبق الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم سوق العمل بالمحافظة وإتاحة فرص توظيف جديدة للشباب.


وأوضحت مديرية العمل أن هذه الوظائف تأتي ضمن نظام عقود الاستعانة، حيث تستهدف استقطاب كوادر جديدة قادرة على دعم منظومة العمل داخل المديرية والمساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
من جانبه، قال الدكتور أسامة إبراهيم، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، إن المقابلات الشخصية ستُعقد على مدار ثلاثة أيام متتالية، بدءًا من يوم الإثنين 9 مارس حتى الأربعاء 11 مارس 2026، بمقر المديرية داخل مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة.


وأشار إلى أن اختيار هذا المقر يأتي في ظل ما يوفره من إمكانات تقنية وتنظيمية تساعد على إجراء المقابلات بصورة دقيقة ومنظمة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية في تقييم المتقدمي.

