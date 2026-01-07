طالبة تدعي وجود عصابة لسرقة الفتيات بالجيزة.. والداخلية تكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تزعم خلاله إحدى الفتيات وجود تشكيل عصابى لسرقة الفتيات بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وبإستدعاء الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة - مقيمة بالجيزة) وبسؤالها قررت بأنها علمت من إحدى صديقاتها أنه حال إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم قيام (3 سيدات ) بالإقتراب منها فظنت محاولتهم سرقتها ولم يتم سرقة أى متعلقات منها ، ولم تقم بتحرير محضر بالواقعة ، فقامت بنشر المقطع المشار إليه على حسابها بأحد مواقع التواصل الإجتماعى بقصد تحقيق نسب مشاهدات عالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.. وتولت النيابة العامة التحقيق.