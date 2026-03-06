إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على صحراوي مغاغة شمال المنيا

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بتروسيكل بالطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من مركز مغاغة شمال المنيا، بسبب السرعة والتخطى الخاطئ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث بين سيارة نصف نقل وتروسيكل ، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 7 عمال، مقيمين جميعا بمركز مغاغة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، والتحفظ على المركبتين والسائقين تحت تصرف النيابة العامة و، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.