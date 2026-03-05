محافظ المنيا يتابع صرف المنحة التموينية ويتدخل ميدانيًا لتيسير الخدمة.. فيديو

استجابةً لشكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود تزاحم أثناء صرف المنحة التموينية، قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة ميدانية بمدينة المنيا، حيث تفقد أحد فروع الشركة المصرية لمتابعة انتظام عملية صرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية للمواطنين خلال شهري مارس وأبريل، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بسهولة ويسر.

وخلال الجولة، تابع المحافظ سير العمل داخل المنفذ التمويني، واطمأن على انتظام عملية الصرف، موجّهًا بتيسير الإجراءات أمام المواطنين وتقليل التكدس داخل المنافذ، بما يضمن سرعة الحصول على السلع التموينية والمنحة الإضافية دون معاناة.

وفي إطار دعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وجّه المحافظ المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتمديد مواعيد عمل المخابز البلدية بناءً على طلب أصحابها، بالتنسيق مع مديرية التموين، وذلك حتى نهاية النصف الأخير من شهر رمضان، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الخبز المدعم وتخفيف الزحام على المخابز.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التموين أن صرف المنحة الإضافية بقيمة 400 جنيه يتم من خلال جميع التجار التموينيين وفروع “جمعيتي” بالمراكز التسعة على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا للبيان الإعلامي الصادر عن مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن السلع التموينية متوافرة بالكميات الكافية لصرف المقررات الشهرية والمنحة الإضافية، مع ضخ كميات كبيرة في جميع منافذ “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين.

